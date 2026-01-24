«Ζω απομονωμένος στο υπόγειο, η γυναίκα μου έχει ψυχικά προβλήματα και η διεύθυνση το γνώριζε». Το οικογενειακό δράμα πίσω από το περιστατικό που σόκαρε το πανελλήνιο. Τι απαντά η μητέρα του 13χρονου και οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της 60χρονης καθηγήτριας στις Σέρρες που καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση για τη φίμωση μαθητή. Ο σύζυγός της, σε μια κατάθεση ψυχής που σοκάρει, περιγράφει μια γυναίκα που είχε χάσει τον έλεγχο εδώ και χρόνια.

«Μπήκατε σε ένα δράμα»

Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», ο σύζυγος της εκπαιδευτικού αποκάλυψε πως η 60χρονη πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα:

Το χρονικό: Έπαιρνε φάρμακα για 16 χρόνια, αλλά τα διέκοψε το 2022. Έκτοτε, η κατάσταση στο σπίτι ήταν εκτός ελέγχου.

Η απομόνωση: «Ζω στο υπόγειο του σπιτιού μου γιατί δεν αντέχω άλλο το bullying. Δεν κατάλαβα καν ότι την πήρε η αστυνομία, το έμαθα από την τηλεόραση», δήλωσε.

Οι ευθύνες: Ο ίδιος υποστηρίζει πως η διεύθυνση εκπαίδευσης γνώριζε την κατάστασή της, ενώ η καθηγήτρια φέρεται να είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για λεκτική βία και σε άλλα περιστατικά.



Η απάντηση της μητέρας και η παρέμβαση του Υπουργείου

Η μητέρα του 13χρονου δηλώνει δικαιωμένη από την απόφαση, τονίζοντας ότι «το να δένεις ένα παιδί δεν είναι αστείο». Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε οδηγίες για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός παρέμενε στη θέση της.

Σέρρες: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στην καθηγήτρια που φίμωσε τον μαθητή – «Ήταν συμβολική επιλογή»

Διαβάστε ακόμα: Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του ήρωα λιμενικού: Η θεσμική στήριξη και το παρασκήνιο με τον Κικίλια