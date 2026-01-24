Αδιανόητο περιστατικό σε γυμνάσιο των Σερρών, όπου μια εκπαιδευτικός φέρεται να φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία επειδή «έκανε φασαρία». Η είδηση έχει προκαλέσει σάλο στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, με την καθηγήτρια να οδηγείται στο αυτόφωρο μετά από καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς του 13χρονου.

Το χρονικό του περιστατικού

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η καθηγήτρια, ενοχλημένη από τη συμπεριφορά του 13χρονου μαθητή, αντί να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες παιδαγωγικές μεθόδους, προχώρησε σε μια κίνηση που άφησε άναυδους τους υπόλοιπους μαθητές:

Η πράξη: Πήρε μονωτική ταινία και την τοποθέτησε στο στόμα του παιδιού, προκειμένου να τον αναγκάσει να σωπάσει.

Η αντίδραση: Ο μαθητής ενημέρωσε τους γονείς του αμέσως μετά το σχολείο, οι οποίοι σοκαρισμένοι από την περιγραφή του παιδιού τους, μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα.

Σύλληψη και έρευνα

Η καθηγήτρια συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και πλέον αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν την προσβολή της αξιοπρέπειας και την κακοποίηση ανηλίκου. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει και πειθαρχική διαδικασία από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ακραίο αυτό συμβάν.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της καταλληλότητας και της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών μέσα στις σχολικές αίθουσες, ειδικά σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων.

