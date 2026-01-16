Τραγικό επίλογο είχε η αναζήτηση του 25χρονου Γιώργου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 12 Ιανουαρίου από το Μαρούσι. Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και την κοινή γνώμη.

Μιλώντας για την υπόθεση, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, έδωσε φως στις συνθήκες πίσω από την εξαφάνιση. Όπως ανέφερε, ο Γιώργος δεν είχε ιστορικό ψυχικών νοσημάτων, ωστόσο το τελευταίο διάστημα ήταν ιδιαίτερα «πιεσμένος» από προσωπικά προβλήματα.

«Δεν είχε φίλους, δεν εργαζόταν»

Ο κ. Γιαννόπουλος σημείωσε ότι ο 25χρονος ζούσε σε μια κατάσταση απομόνωσης. «Δεν είχε φύγει ξανά από το σπίτι. Αντιμετώπιζε προσωπικά προβλήματα, δεν είχε φίλους και δεν εργαζόταν», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη υποστηρικτικού δικτύου έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Συναγερμός για την ψυχική υγεία νέων και ενηλίκων

Πέρα από την τραγωδία του Γιώργου, ο πρόεδρος του «Χαμόγελου» έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για μια ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα. Αποκάλυψε ότι πλέον κάθε δεύτερη μέρα η οργάνωση δέχεται κλήσεις από παιδιά και ενήλικες που δηλώνουν ότι θέλουν να κάνουν κακό στον εαυτό τους. «Τώρα είναι αργά για τον Γιώργο, αλλά πρέπει να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστάσεις», κατέληξε.

