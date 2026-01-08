Ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας: Σταυρός φαρμακείου έπεσε και τραυμάτισε 16χρονη στην Πατησίων

Ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας: Σταυρός φαρμακείου έπεσε και τραυμάτισε 16χρονη στην Πατησίων

Σκηνές τρόμου το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) στην καρδιά της Αθήνας. Ένας φωτεινός σταυρός φαρμακείου αποκολλήθηκε από την πρόσοψη και έπεσε πάνω σε περαστική, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Πατησίων, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μεγάλη μεταλλική ταμπέλα με τον σταυρό φαρμακείου αποσπάστηκε από τη θέση της.

Στο νοσοκομείο η γυναίκα
Η άτυχη16χρονη, που εκείνη την ώρα περνούσε από το πεζοδρόμιο, δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν ο βαρύς σταυρός κατέληξε πάνω της. Στο σημείο επικράτησε αμέσως αναστάτωση, με τους περαστικούς να σπεύδουν να τη βοηθήσουν.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής της.

Ερωτήματα για τη συντήρηση
Το ατύχημα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των διαφημιστικών πινακίδων και των κατασκευών στις προσόψεις των κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά σε δρόμους με χιλιάδες πεζούς καθημερινά. Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν αν η πτώση οφείλεται σε κακή συντήρηση, παλαιότητα ή στις καιρικές συνθήκες.

Διαβάστε ακόμα: Κλήρωση Τζόκερ, 6 Ιανουαρίου: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί – Νέο Τζακ Ποτ και 9,7 εκατ. ευρώ

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Συναγερμός στα νοσοκομεία: «Σαρώνουν» γρίπη και ιώσεις – Τα 2 κρίσιμα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Υγεία

Συναγερμός στα νοσοκομεία: «Σαρώνουν» γρίπη και ιώσεις – Τα 2 κρίσιμα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Κακοκαιρία: «Πολιορκία» 9 μποφόρ και χιόνια – Δεμένα πλοία, προβλήματα στις πτήσεις και πού έρχεται παγετός
Ο Καιρός

Κακοκαιρία: «Πολιορκία» 9 μποφόρ και χιόνια – Δεμένα πλοία, προβλήματα στις πτήσεις και πού έρχεται παγετός

Δείτε τον μισθό σας να αλλάζει: Πώς ο ΑΜΚΑ φέρνει αυξήσεις έως 75 ευρώ. Εκπτώσεις 70% στο ρεύμα, εκπτώσεις, δωρεάν ταξίδια για 18χρονους
Οικονομία

Δείτε τον μισθό σας να αλλάζει: Πώς ο ΑΜΚΑ φέρνει αυξήσεις έως 75 ευρώ. Εκπτώσεις 70% στο ρεύμα, εκπτώσεις, δωρεάν ταξίδια για 18χρονους

Χάος στη Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE σκότωσαν 37χρονη ποιήτρια – «Πόλεμος» Τραμπ και Κάμαλα Χάρις για το βίντεο
Κόσμος

Χάος στη Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE σκότωσαν 37χρονη ποιήτρια – «Πόλεμος» Τραμπ και Κάμαλα Χάρις για το βίντεο

Στα «χαρακώματα» Κυβέρνηση και Αγρότες: Πρόστιμα 350 ευρώ στα κινητά, αυτόφωρα και 48ωρος αποκλεισμός στα Τέμπη
Κοινωνία

Στα «χαρακώματα» Κυβέρνηση και Αγρότες: Πρόστιμα 350 ευρώ στα κινητά, αυτόφωρα και 48ωρος αποκλεισμός στα Τέμπη