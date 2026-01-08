Σκηνές τρόμου το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) στην καρδιά της Αθήνας. Ένας φωτεινός σταυρός φαρμακείου αποκολλήθηκε από την πρόσοψη και έπεσε πάνω σε περαστική, προκαλώντας τον τραυματισμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Πατησίων, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πρωτεύουσας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η μεγάλη μεταλλική ταμπέλα με τον σταυρό φαρμακείου αποσπάστηκε από τη θέση της.

Στο νοσοκομείο η γυναίκα

Η άτυχη16χρονη, που εκείνη την ώρα περνούσε από το πεζοδρόμιο, δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν ο βαρύς σταυρός κατέληξε πάνω της. Στο σημείο επικράτησε αμέσως αναστάτωση, με τους περαστικούς να σπεύδουν να τη βοηθήσουν.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής της.

Ερωτήματα για τη συντήρηση

Το ατύχημα φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των διαφημιστικών πινακίδων και των κατασκευών στις προσόψεις των κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά σε δρόμους με χιλιάδες πεζούς καθημερινά. Οι αρχές αναμένεται να διερευνήσουν αν η πτώση οφείλεται σε κακή συντήρηση, παλαιότητα ή στις καιρικές συνθήκες.

