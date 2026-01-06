Κλήρωση Τζόκερ, 6 Ιανουαρίου: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί – Νέο Τζακ Ποτ και 9,7 εκατ. ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ (νούμερο 3011) το βράδυ των Θεοφανείων. Δείτε αν είστε ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν τα 9.000.000 ευρώ.

Η κληρωτίδα της Τρίτης 6 Ιανουαρίου 2026 ανέδειξε τους τυχερούς αριθμούς, ωστόσο το μεγάλο έπαθλο της πρώτης κατηγορίας παρέμεινε ορφανό, οδηγώντας σε ένα ακόμη μεγάλο Τζακ Ποτ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι οι: 4, 10, 19, 27, 29 και Τζόκερ ο αριθμός: 12

Δύο τυχεροί στη δεύτερη κατηγορία

Παρά το Τζακ Ποτ στην πρώτη κατηγορία, δύο τυχεροί παίκτες κατάφεραν να μαντέψουν σωστά τους 5 αριθμούς (5άρια), κερδίζοντας από 100.000 ευρώ ο καθένας.

Ραντεβού την Πέμπτη για 9,7 εκατομμύρια

Μετά και το αποψινό Τζακ Ποτ, το ποσό που θα μοιράσει το Τζόκερ στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026, εκτοξεύεται στα 9,7 εκατομμύρια ευρώ.

