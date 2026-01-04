Τέλος στο «θρίλερ»: Μετά από μια ημέρα πρωτοφανούς ταλαιπωρίας για χιλιάδες επιβάτες, η εναέρια κυκλοφορία στο FIR Αθηνών άρχισε να ομαλοποιείται από τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής. Παρά τις αρχικές ανησυχίες, οι αρχές ξεκαθαρίζουν το τοπίο γύρω από τα αίτια της κρίσης.

Τέλος στα σενάρια κυβερνοεπίθεσης: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ΕΥΠ και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας δεν διαπίστωσαν ίχνη δολιοφθοράς. Το πρόβλημα εντοπίστηκε σε βλάβη κεραίας στα Γεράνεια Όρη, η οποία προκάλεσε «θόρυβο» και μαζική παρεμβολή στις συχνότητες επικοινωνίας.

Χρίστος Δήμας: «Η ασφάλεια δεν κινδύνευσε»: Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαβεβαίωσε ότι τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας δεν επηρεάστηκαν και ότι ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε συνεργασία με το EUROCONTROL.

Το κόστος της ταλαιπωρίας: * Η Aegean ανακοίνωσε 48 ακυρώσεις πτήσεων (12% του προγράμματός της) και τεράστιες καθυστερήσεις, καθώς για ώρες η χωρητικότητα του εναέριου χώρου είχε πέσει κάτω από το 20%.

Η πλήρης αποκατάσταση του πτητικού προγράμματος αναμένεται από το πρωί της Δευτέρας (05/01).

«Καταπέλτης» οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Η Ένωση Ελεγκτών (ΕΕΕΚΕ) έκανε λόγο για «πρωτοφανές και απαράδεκτο» συμβάν, αποδίδοντάς το στη χρόνια παλαιότητα και την ανεπαρκή συντήρηση του εξοπλισμού. Προειδοποιούν μάλιστα ότι αν δεν υπάρξει άμεση αναβάθμιση, δεν θα δεχθούν να προσφέρουν υπερεργασία το ερχόμενο καλοκαίρι.

