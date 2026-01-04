Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα, με αποκλεισμούς εθνικών οδών και κρίσιμες συσκέψεις. Στο «μικροσκόπιο» η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα.

Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχεται ο αγροτικός κόσμος της χώρας, με την ένταση να μεταφέρεται στους οδικούς άξονες. Ήδη, ο κόμβος της Αρχαίας Νεμέας στην εθνική οδό Κορίνθου - Τριπόλεως παραμένει κλειστός από αγρότες της Πελοποννήσου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, η οποία θα καθορίσει το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Τι αποφασίζεται στα Μάλγαρα

Εκπρόσωποι από μπλόκα όλης της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν στα Μάλγαρα για να συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι αφορούν:

Πολύωρους αποκλεισμούς των εθνικών οδών σε κομβικά σημεία (Τέμπη, Μάλγαρα, Κάστρο).

Συμβολικούς αποκλεισμούς λιμανιών και τελωνείων.

Μεγάλο συλλαλητήριο με τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας εντός της εβδομάδας.

Τα αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες κάνουν λόγο για «ζήτημα επιβίωσης», ζητώντας από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα για:

Την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής (πετρέλαιο, ρεύμα).

Την επαναδιαπραγμάτευση της ΚΑΠ.

Τις αποζημιώσεις από τις πρόσφατες καταστροφές που, όπως καταγγέλλουν, καθυστερούν αδικαιολόγητα.

Προσοχή στους οδηγούς

Η αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς η επιστροφή των εκδρομέων των εορτών είναι σε εξέλιξη. Συνιστάται στους οδηγούς που κινούνται προς Κόρινθο ή Θεσσαλονίκη να ενημερώνονται για τις εκτροπές της κυκλοφορίας, καθώς οι αποκλεισμοί ενδέχεται να είναι αιφνιδιαστικοί.

