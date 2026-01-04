Χάος επικρατεί αυτή την ώρα σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, καθώς ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα έχει οδηγήσει σε πλήρη αναστολή των πτήσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες.

Η κατάσταση αυτή τη στιγμή:

Το Πρόβλημα: Εντοπίζεται σε κεντρικό τεχνικό σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) που αφορά την επικοινωνία ή τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Εντοπίζεται σε κεντρικό τεχνικό σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) που αφορά την επικοινωνία ή τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Ποια αεροδρόμια επηρεάζονται: Η βλάβη αφορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας (Ελ. Βενιζέλος, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο κ.α.).

Η βλάβη αφορά το σύνολο της ελληνικής επικράτειας (Ελ. Βενιζέλος, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο κ.α.). Οι Καθυστερήσεις: Πτήσεις που βρίσκονταν στον αέρα αναγκάζονται να κάνουν κύκλους ή να εκτραπούν, ενώ οι επιβάτες στα αεροδρόμια παραμένουν σε αναμονή χωρίς ενημέρωση για την ώρα αποκατάστασης.

Οι τεχνικοί της ΥΠΑ καταβάλλουν προσπάθειες για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης, ωστόσο η σύγχυση είναι μεγάλη καθώς βρισκόμαστε σε περίοδο επιστροφής των εκδρομέων των εορτών.

