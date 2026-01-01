Συγκλονίζει την Πρέβεζα ο τραυματισμός του ανήλικου στην αυλή του σπιτιού του. Η αγωνιώδης διακομιδή στα Ιωάννινα και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει από το μεσημέρι την περιοχή της Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα, με έναν 16χρονο μαθητή να δίνει τη μεγαλύτερη μάχη για τη ζωή του. Η πρώτη ημέρα του χρόνου μετατράπηκε σε εφιάλτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν ένας πυροβολισμός στην αυλή σπιτιού στην περιοχή Μπουσουλίζα πάγωσε τους πάντες.

Το χρονικό του ατυχήματος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 16χρονος βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του και φέρεται να κρατούσε ένα κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ. Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του ανήλικου στο κεφάλι.

Ο κρότος έγινε άμεσα αντιληπτός από τη μητέρα και τη γιαγιά του παιδιού, οι οποίες έτρεξαν έντρομες και βρήκαν τον 16χρονο τραυματισμένο. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον ανήλικο στο Νοσοκομείο της Άρτας.

Η "γέφυρα" σωτηρίας για τα Ιωάννινα

Λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασής του, ο 16χρονος διασωληνώθηκε αμέσως από τους γιατρούς στην Άρτα. Ωστόσο, καθώς το νοσοκομείο δεν διέθετε νευροχειρουργική κλινική για να αντιμετωπίσει το σοβαρό τραύμα, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του.

Στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου οι νευροχειρουργοί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν πραγματική μάχη με τον χρόνο για να τον σταθεροποιήσουν και να προχωρήσουν στις απαραίτητες επεμβάσεις.

Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνία

Η είδηση έχει "παγώσει" τη Φιλιππιάδα, με τους κατοίκους να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις για την υγεία του παιδιού. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία διενεργεί πλήρη έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όπλο εκπυρσοκρότησε.

Οι προσευχές όλων συνοδεύουν τον 16χρονο και την οικογένειά του, που ζει στιγμές απόλυτης αγωνίας, περιμένοντας ένα ελπιδοφόρο μήνυμα από τους θεράποντες ιατρούς.

