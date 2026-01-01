Πώς λειτουργεί η αγορά αύριο 2 Ιανουαρίου: Ανοιχτές οι τράπεζες, τι κάνουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Σε μεταβατικούς ρυθμούς μπαίνει η αγορά την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, μία ημέρα μετά την Πρωτοχρονιά. Αν και δεν πρόκειται για επίσημη αργία, η εικόνα διαφέρει ανά κλάδο, με αρκετές επιχειρήσεις να επιλέγουν περιορισμένη ή μηδενική λειτουργία.

Τι ισχύει για τα εμπορικά καταστήματα

Παραδοσιακά, μεγάλο μέρος των εμπορικών καταστημάτων παραμένει κλειστό τη δεύτερη ημέρα του έτους. Οι λόγοι αφορούν κυρίως την απογραφή αποθεμάτων αλλά και την ανάγκη ξεκούρασης του προσωπικού μετά την εορταστική περίοδο. Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να λειτουργήσουν μεμονωμένα καταστήματα, ωστόσο η γενική εικόνα δείχνει περιορισμένη εμπορική κίνηση.

Τι θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ

Η πλειονότητα των μεγάλων αλυσίδων έχει ανακοινώσει ότι δεν θα λειτουργήσει αύριο 2 Ιανουαρίου, με ορισμένες εξαιρέσεις ανά περιοχή ή κατάστημα. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν τις επίσημες ανακοινώσεις κάθε αλυσίδας.

Σκλαβενίτης: Κλειστά

ΑΒ Βασιλόπουλος: Διαφοροποιήσεις ανά κατάστημα

My Market: Διαφοροποιήσεις ανά κατάστημα

Γαλαξίας: Διαφοροποιήσεις ανά κατάστημα

Lidl Ελλάς: Διαφοροποιήσεις ανά περιοχή

Μασούτης: Κλειστά

Κρητικός: Διαφοροποιήσεις ανά κατάστημα

Τι ισχύει για τις τράπεζες

Σε αντίθεση με το λιανεμπόριο, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο, καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν είναι τραπεζική αργία. Οι συναλλαγές, πληρωμές και μεταφορές χρημάτων πραγματοποιούνται χωρίς περιορισμούς.

Το επόμενο «διάλειμμα» στο τραπεζικό ημερολόγιο έρχεται την Τρίτη 6 Ιανουαρίου (Θεοφάνια), ημέρα κατά την οποία τα τραπεζικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Τι ισχύει για τους Δήμους

Για τις δημοτικές υπηρεσίες, η εξυπηρέτηση του κοινού την 2η Ιανουαρίου αποφασίζεται από κάθε δήμο ξεχωριστά. Σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπεται περιορισμένη λειτουργία ή εξυπηρέτηση μόνο για επείγοντα ζητήματα.

Συμπέρασμα: Η 2η Ιανουαρίου δεν είναι αργία, όμως η αγορά κινείται με «χειρόφρενο», με κλειστά τα περισσότερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ, ενώ οι τράπεζες επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία.

Διαβάστε ακόμα: Τελευταία Κυριακή για αγορές: Πότε είναι ανοιχτά μαγαζιά και σούπερ μάρκετ μέχρι την Πρωτοχρονιά