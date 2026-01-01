Με έναν πρωτόγνωρο τρόπο υποδέχτηκαν το 2026 οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς για πρώτη φορά στα χρονικά των κινητοποιήσεων έκαναν αλλαγή χρόνου στα μπλόκα, παραμένοντας δίπλα στα τρακτέρ τους και στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης του αγώνα. Παρά τις κινητοποιήσεις, το εθνικό οδικό δίκτυο παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό, με ελεγχόμενες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία.

Σε αρκετά σημεία, οι συγκεντρωμένοι αγρότες έκοψαν βασιλόπιτες, αντάλλαξαν ευχές και γιόρτασαν λιτά την Πρωτοχρονιά, την ώρα που το βλέμμα τους είναι στραμμένο στην πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα. Εκεί αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα, με στόχο τον συντονισμό και τη διαμόρφωση κοινής γραμμής απέναντι στην κυβέρνηση.

Στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο, ζητώντας άμεσο και ουσιαστικό διάλογο. Όπως επισημαίνουν, οι συσκέψεις συνεχίζονται και το μπλόκο ενισχύεται καθημερινά, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η κατάρτιση συγκεκριμένης ατζέντας με τα βασικά αιτήματα του κλάδου.

Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι συνθήκες στη Δυτική Μακεδονία, όπου οι θερμοκρασίες έπεσαν αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. Στο μπλόκο του Φιλώτα και στο τελωνείο της Νίκης, οι αγρότες παρέμειναν στα παραπήγματα, κόβοντας μάλιστα και δεύτερη βασιλόπιτα για φίλους και υποστηρικτές που βρέθηκαν κοντά τους.

Κρίσιμες αποφάσεις σε Νίκαια και Βοιωτία

Στο μπλόκο της Νίκαια Λάρισας, το συντονιστικό όργανο αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί επί 33 συνεχόμενες ημέρες. Αντίστοιχα, στο Κάστρο Βοιωτίας αποφασίστηκε να παραμείνει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα έως τη Δευτέρα, με εκτροπή της κίνησης προς Αθήνα από το Μαρτίνο.

Άρση αποκλεισμών στον Έβρο

Σε μια κίνηση καλής θέλησης για τις ημέρες των γιορτών, οι αγρότες στον Έβρος προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα σύνορα. Η διέλευση φορτηγών πραγματοποιείται κανονικά τόσο στο τελωνείο των Κήπων όσο και στον κόμβο του Ορμενίου, διευκολύνοντας τη μετακίνηση επαγγελματιών οδηγών έως και τις 2 Ιανουαρίου.

Με το νέο έτος να βρίσκει τους αγρότες στους δρόμους, το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό. Η σύσκεψη των Μαλγάρων αναμένεται να κρίνει τα επόμενα βήματα, καθώς οι κινητοποιήσεις δείχνουν ότι όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά μπαίνουν στο 2026 με αυξημένη ένταση και σαφή προσανατολισμό.

Διαβάστε ακόμα: Έγκλημα στο Κολωνάκι: Ενώπιον του ανακριτή ο 60χρονος γιός της Ελένης Παπαδοπούλου