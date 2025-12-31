Με έντονο κρύο και εικόνες χειμώνα σε μεγάλο μέρος της χώρας θα κάνει ποδαρικό το 2026. Η Πρωτοχρονιά φέρνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βοριάδες και χιονοπτώσεις τόσο στα ορεινά όσο και σε ημιορεινές περιοχές, ενώ σε ορισμένα τμήματα της βόρειας Ελλάδας το χιόνι θα κατέβει ακόμη χαμηλότερα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Στα νότια, μέχρι το μεσημέρι, θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με παρόμοια ένταση.

Τι καιρό θα κάνει σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς

Στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο έως το μεσημέρι δεν αποκλείονται και καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και στην Εύβοια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5-7 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10-12, ενώ στα δυτικά, το βόρειο Αιγαίο και τα νησιά θα φτάσει τους 13-15 βαθμούς. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα κυμανθεί υψηλότερα, έως 16-18 βαθμούς.

Παγετός θα εμφανιστεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, με ισχυρότερα φαινόμενα στη βόρεια Ελλάδα.

Πρωτοχρονιά: Πού θα επιμείνει το κρύο και το χιόνι

Την Πρωτοχρονιά, ο καιρός θα βελτιωθεί στα δυτικά και τα βόρεια, με λίγες νεφώσεις. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τμήματα της Χαλκιδικής έως τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και χιονόνερο σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές των κεντρικών και βόρειων τμημάτων. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου θα επιμείνουν έως το βράδυ.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές: έως 5-6 βαθμούς στα βόρεια, 7-10 στα ανατολικά ηπειρωτικά και 11-13 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 14-15 βαθμούς. Ο παγετός θα συνεχιστεί τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος, όμως από το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια θα αυξηθούν οι νεφώσεις, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και πρόσκαιρα στη βόρεια Ελλάδα.

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα πελάγη, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει άνοδο.

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία, σηματοδοτώντας σταδιακή έξοδο από το έντονο ψύχος των πρώτων ημερών του νέου έτους.

Διαβάστε ακόμα: Βαρδούσια: Ασφυξία από τη χιονοστιβάδα βλέπουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τον θάνατο των 4 ορειβατών