Εγνατία Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου 2026

Από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2026 τίθενται σε ισχύ νέες τιμές διοδίων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατία Οδός, μετά την ολοκλήρωση της παραχώρησης, όπως προβλέπει η σύμβαση που κυρώθηκε από τη Βουλή τον Δεκέμβριο.

Το οικονομικό κλείσιμο του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε σήμερα και η λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του άξονα περνά πλέον στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects, για χρονικό διάστημα 35 ετών, με συνολικό τίμημα 1,275 δισ. ευρώ, το οποίο –σύμφωνα με τις ανακοινώσεις– θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Πόσο αυξάνονται τα διόδια

Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική, το κόστος χρήσης της Εγνατίας Οδού διαμορφώνεται στα 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο (συν ΦΠΑ). Για ένα Ι.Χ. όχημα, η πλήρης διέλευση από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους Έβρου, μέσω όλων των μετωπικών σταθμών, θα κοστίζει 30,45 ευρώ, από 24,45 ευρώ που είναι σήμερα.

Παράλληλα:

Παύουν να ισχύουν τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα EgnatiaPass.

Οι δωρεάν διελεύσεις θα συνεχιστούν μόνο για δύο χρόνια και αποκλειστικά για μόνιμους κατοίκους περιοχών εντός των ορίων της Εγνατίας Οδού.

Γιατί αυξάνονται τα διόδια

Η αναπροσαρμογή συνδέεται άμεσα με το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με τον παραχωρησιούχο, η Εγνατία Οδός βρίσκεται σήμερα σε επιβαρυμένη κατάσταση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση ανάταξη και βαριά συντήρησή της.

Κατά την πρώτη πενταετία της παραχώρησης προβλέπονται έργα άνω των 820 εκατ. ευρώ, ενώ σε ορίζοντα 35ετίας οι συνολικές επενδύσεις θα ξεπεράσουν τα 3 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 3,8 δισ. ευρώ.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήραγγες

Οι εργασίες θα γίνουν με τον δρόμο σε πλήρη λειτουργία. Για λόγους ασφάλειας, σε δεκάδες σήραγγες μήκους άνω των 500 μέτρων θα εφαρμόζονται προσωρινές ρυθμίσεις, με κλείσιμο μίας λωρίδας κυκλοφορίας, αυξημένες περιπολίες και ομάδες πυρασφάλειας σε ετοιμότητα.

Οι παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας σε σήραγγες, την αντικατάσταση παλαιών στηθαίων με νέα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αλλά και εκτεταμένες εργασίες συντήρησης.

Ένας δρόμος-κλειδί για τη Βόρεια Ελλάδα

Η Εγνατία Οδός αποτελεί τον μεγαλύτερο ενιαίο αυτοκινητόδρομο της χώρας, με μήκος περίπου 900 χιλιόμετρα, συνδέοντας 11 πόλεις, 4 λιμάνια και 7 αεροδρόμια. Διασχίζει τη Βόρεια Ελλάδα από την Ηγουμενίτσα έως τα ελληνοτουρκικά σύνορα και αποτελεί βασικό άξονα για τις μεταφορές, το εμπόριο, τον τουρισμό και τη βιομηχανία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λειτουργεί ως κρίσιμος σύνδεσμος Ανατολής – Δύσης και κομβικό τμήμα των πανευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με λίγα λόγια, οι αυξήσεις στα διόδια σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας εποχής για την Εγνατία Οδό, με στόχο –σύμφωνα με τον παραχωρησιούχο– έναν πιο σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο, αλλά με μεγαλύτερο κόστος για τους οδηγούς.

