Σε καθεστώς έντονης αναστάτωσης μπαίνει η χώρα λίγες ημέρες πριν την Πρωτοχρονιά, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος καταγράφεται εμφανής διάσταση απόψεων, με ένα μέρος να επιμένει στη συνέχιση των μπλόκων και ένα άλλο να ζητά άνοιγμα διαλόγου με την κυβέρνηση.

Κλειστοί δρόμοι και προγραμματισμένοι αποκλεισμοί

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες προχωρούν σήμερα σε 24ωρο αποκλεισμό του ρεύματος προς Αθήνα, αρχής γενομένης από τις 12:00 το μεσημέρι. Το οδικό τμήμα αναμένεται να δοθεί ξανά στην κυκλοφορία αύριο, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Παράλληλα, στο μπλόκο του Δερβενίου οι κινητοποιήσεις επανεκκινούν με συμβολικό αποκλεισμό κόμβου στην Εγνατία Οδό, ενώ οι αγρότες ετοιμάζονται για δυναμική παρουσία και στη Λάρισα, όπου αναμένεται να μπουν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της πόλης το απόγευμα. Στόχος τους είναι η ενημέρωση των πολιτών για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Στο μπλόκο της Νίκαια, προγραμματίζεται τρίωρο κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ από την Τρίτη αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία η αερογέφυρα που περνά πάνω από το σημείο της κινητοποίησης.

«Ρήγμα» στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος

Την ίδια ώρα, γίνεται όλο και πιο εμφανής η διαφοροποίηση στάσεων μεταξύ των αγροτών. Δεκαοκτώ μπλόκα έχουν εκφράσει ανοιχτά την πρόθεση να ξεκινήσει διάλογος με την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως παραμένουν στους δρόμους έως ότου υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Αντίθετα, μπλόκα σε περιοχές όπως ο Έβρος, το Κιλκίς, η Δράμα και η Χαλκηδόνα επέλεξαν να κρατήσουν αποστάσεις από αυτή την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί χωρίς υποχωρήσεις.

Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών έχει προγραμματιστεί για αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, οπότε και αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κοινή γραμμή του κινήματος.

Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία οδηγών

Οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων είναι ήδη ορατές στους δρόμους. Κατά την επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων σε σημεία όπως το Κάστρο και το Μαρτίνο, με χιλιάδες οδηγούς να εγκλωβίζονται ή να κινούνται μέσω παρακαμπτήριων με εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες.

Η Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας βρέθηκε στο επίκεντρο της ταλαιπωρίας, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να προκαλούν έντονες αντιδράσεις τόσο από οδηγούς όσο και από τοπικούς φορείς.

Πρωτοχρονιά με ανοιχτά μέτωπα

Με τα μπλόκα να παραμένουν και τις διαπραγματεύσεις να μην έχουν ακόμη ξεκινήσει, η Πρωτοχρονιά βρίσκει τους αγρότες αποφασισμένους αλλά διχασμένους. Το αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση ή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων θα κριθεί τις επόμενες ημέρες, με το οδικό δίκτυο να παραμένει στο «κόκκινο» και τους οδηγούς σε διαρκή επιφυλακή.

