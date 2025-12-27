Βίντεο από τη σύνθετη και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη έδωσε στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Το σημείο όπου εντοπίστηκαν, λίγο πριν από την κορυφή Κόρακας, χαρακτηρίζεται από απότομες και κάθετες πλαγιές, ενώ οι καιρικές συνθήκες στα ορεινά της Φωκίδας επιβάρυναν περαιτέρω το έργο των διασωστών.

Η διαδικασία της ανάσυρσης έγινε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Κάθε σορός μεταφερόταν ξεχωριστά, δεμένη σε βίντσι, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η ασφάλεια των διασωστών όσο και η ομαλή μεταφορά τους στο ελικόπτερο.

Στα πλάνα που καταγράφονται στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που η ειδική ομάδα ορεινής διάσωσης προσεγγίζει τις σορούς μέσα στο χιονοσκεπές τοπίο και τις παραδίδει στο πλήρωμα του ελικοπτέρου, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια της επιχείρησης.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025 για τον εντοπισμό αγνοουμένων στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, καθώς και Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης από τις Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, με τη συνδρομή ελικοπτέρου του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες και πολύωρες έρευνες, εντοπίστηκαν τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους — τρεις άνδρες και μία γυναίκα — σε δυσπρόσιτη, χιονοσκεπή περιοχή. Οι σοροί μεταφέρθηκαν αρχικά σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ελικοπτέρου, στη θέση Κίρρα Ιτέας, όπου παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου 2025.

