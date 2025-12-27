Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών στα Βαρδούσια – Μεταφορά με Super Puma

Υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη, στη Φωκίδα.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου τύπου Super Puma της Πολεμική Αεροπορία, το οποίο εντάχθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό λόγω της εξαιρετικά δύσβατης μορφολογίας του σημείου. Οι σοροί εντοπίστηκαν σε περιοχή με απότομες και κάθετες πλαγιές, καλυμμένες από χιόνι, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

Μεταφορά των σορών

Μετά την ανάσυρση, οι σοροί μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο γήπεδο της Ιτέας και από εκεί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ προς την Άμφισσα και την Αθήνα.

Χιονοστιβάδα λίγο πριν την κορυφή

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις ορειβάτες παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα λίγο πριν την κορυφή του βουνού, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η ομάδα βρισκόταν σε υψόμετρο περίπου 2.200–2.300 μέτρων, όταν χιονοστιβάδα τους παρέσυρε σε χαμηλότερο σημείο, όπου και καταπλακώθηκαν.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου 2025 για τον εντοπισμό ατόμων στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκοςς.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, καθώς και δυνάμεις της Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης και της Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

Μετά από πολύωρες έρευνες, οι διασώστες εντόπισαν τέσσερα άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου 2025.

Τα θύματα

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι:

- Θ.Κ., 55 ετών, από τα Λεχαινά Ηλείας, έμπειρος ορειβάτης

- Γ.Δ., 34 ετών, επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών

- Κ.Π., εργαζόμενος σε εταιρεία προγραμματιστών, με έντονη δραστηριότητα στα extreme sports

- Β.Κ., 31 ετών, δασκάλα από τη Φωτάδα Τρικάλων, η οποία αποφάσισε την τελευταία στιγμή να ακολουθήσει την ομάδα

Σύμφωνα με μαρτυρίες διασωστών, το ζευγάρι της ομάδας εντοπίστηκε αγκαλιασμένο κάτω από το χιόνι, εικόνα που αποτυπώνει το ανθρώπινο δράμα πίσω από την τραγωδία.

Οι τέσσερις φίλοι κινούνταν εκτός σηματοδοτημένου μονοπατιού, σε περιοχή όπου η έντονη χιονόπτωση και η γεωμορφολογία του εδάφους αύξαναν σημαντικά τον κίνδυνο χιονοστιβάδας. Σημειώνεται ότι ένα πέμπτο άτομο, που αρχικά θα συμμετείχε στην ανάβαση, τελικά δεν ακολούθησε την ομάδα.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους της ορειβασίας σε χειμερινές συνθήκες, ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες φαίνονται ευνοϊκές.

