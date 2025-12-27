Με τον πιο δραματικό τρόπο ολοκληρώθηκε η αγωνιώδης επιχείρηση εντοπισμού των τεσσάρων ορειβατών που αγνοούνταν στα Βαρδούσια Όρη. Οι σοροί τους βρέθηκαν θαμμένες κάτω από χιονοστιβάδα, λίγο πριν την κορυφή, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των διασωστών που από την πρώτη στιγμή εκτιμούσαν ότι η ομάδα είχε παρασυρθεί από το ακραίο φαινόμενο.

Οι τέσσερις ορειβάτες εντοπίστηκαν σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένοι, στοιχείο που δείχνει πως δεν είχαν χρόνο να αντιδράσουν. Το σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο, με απότομες πλαγιές και αστάθεια στο χιόνι, ειδικά μετά από έντονες καιρικές μεταβολές.

Το «παιχνίδι της μοίρας» με τον πέμπτο της παρέας

Ιδιαίτερη διάσταση στην τραγωδία δίνει το γεγονός ότι ένα πέμπτο μέλος της ομάδας, έμπειρος ορειβάτης και στενός φίλος των θυμάτων, δεν συμμετείχε τελικά στην ανάβαση λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Εκείνος ήταν που ειδοποίησε τις αρχές, όταν οι φίλοι του δεν έδωσαν σημεία ζωής, κίνηση που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων.

Έμπειροι ορειβάτες, δύσκολες συνθήκες

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο Θανάσης Κολοτούρος από την Ηλεία, έμπειρος ορειβάτης με πολλές απαιτητικές αναβάσεις στο ενεργητικό του. Η ομάδα είχε ξεκινήσει την πορεία της από την περιοχή Αθανάσιος Διάκος, με στόχο να κινηθεί σε δύσβατη διαδρομή κοντά στην κορυφή. Παρότι οι αρχικές καιρικές συνθήκες δεν έδειχναν απαγορευτικές, το τοπίο και το υψόμετρο δημιούργησαν συνθήκες έντονης επικινδυνότητας.

Σύμφωνα με ειδικούς, σε τέτοιες περιοχές το φρέσκο χιόνι μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ακόμη και χωρίς εμφανή προειδοποιητικά σημάδια.

Δύο ημέρες μάχης με τον χρόνο

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκεσε δύο ημέρες και εξελίχθηκε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες και ορειβατικές ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ drone «σάρωναν» από αέρος τα δυσπρόσιτα σημεία. Το βαθύ χιόνι, η χαμηλή ορατότητα και οι χαμηλές θερμοκρασίες δυσχέραιναν κάθε βήμα των διασωστών.

Τα καταφύγια της περιοχής ελέγχθηκαν χωρίς αποτέλεσμα, ενώ τα κινητά τηλέφωνα των ορειβατών παρέμεναν εκτός δικτύου, περιορίζοντας δραματικά τις πιθανότητες έγκαιρου εντοπισμού.

Ένα βουνό που δεν συγχωρεί λάθη

Τα Βαρδούσια θεωρούνται από τους πιο απαιτητικούς ορεινούς όγκους της χώρας, ειδικά τους χειμερινούς μήνες. Ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες, οι συνθήκες μπορούν να γίνουν ακραίες μέσα σε λίγη ώρα, μετατρέποντας μια προγραμματισμένη διαδρομή σε παγίδα χωρίς επιστροφή.

Η τραγωδία υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο τους κινδύνους της χειμερινής ορειβασίας και την ανάγκη αυξημένης προσοχής, καθώς η φύση —ιδίως στο βουνό— δεν αφήνει περιθώρια για λάθη.

Διαβάστε ακόμα: Στην άκρη των Εθνικών Οδών από σήμερα τα τρακτέρ - Θέμα ασφάλειας θέτει η ΕΛ.ΑΣ.