Αθήνα: 14χρονη βρέθηκε αναίσθητη στον δρόμο – Εξετάζεται τροχαίο με εγκατάλειψη

Σοβαρό περιστατικό με θύμα ανήλικη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Αθήνα, όταν 14χρονη που φέρεται να είχε βγει για να πει τα κάλαντα εντοπίστηκε αναίσθητη στον δρόμο, με τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μια νοσηλεύτρια που κατευθυνόταν νωρίς το πρωί προς την εργασία της στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» ήταν εκείνη που εντόπισε το κορίτσι πεσμένο στο οδόστρωμα. Η ίδια της παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο και μετέφερε τη 14χρονη στο νοσοκομείο.

Στο «Αγία Σοφία» το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα. Η ανήλικη φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική, με την κατάστασή της να παρακολουθείται στενά.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ στο πλευρό της 14χρονης βρίσκονται η μητέρα και τα αδέλφια της. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το κορίτσι στάθηκε τυχερό καθώς από το σημείο πέρασε η νοσηλεύτρια, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι πρόκειται πιθανότατα για τραυματισμό από όχημα με εγκατάλειψη του θύματος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η ανήλικη διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

