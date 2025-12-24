Η Ε.Ι. Παπαδόπουλος έφερε το άρωμα των Χριστουγέννων στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

Με έναν ιδιαίτερα πρωτότυπο τρόπο επέλεξε να υποδεχτεί τα φετινά Χριστούγεννα η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος, μέσα από τη νέα της χριστουγεννιάτικη καμπάνια με τίτλο «Μύρισε Χριστούγεννα». Έμπνευση αποτέλεσε το γνώριμο και αγαπημένο άρωμα των φρεσκοψημένων μπισκότων ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, το οποίο «ταξίδεψε» από τα εργοστάσια της εταιρείας μέχρι την καρδιά της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μια μοναδική εορταστική εμπειρία.

Κεντρικό στοιχείο της δράσης ήταν ένα ειδικά διαμορφωμένο, χριστουγεννιάτικο van ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, που ξεκίνησε ένα γιορτινό οδοιπορικό γεμάτο αρώματα, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Δεκεμβρίου, η Πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε έναν ζεστό γιορτινό προορισμό. Το van στάθμευσε στο πιο κεντρικό σημείο της πλατείας και πλημμύρισε τον χώρο με άρωμα Χριστουγέννων, προσελκύοντας μικρούς και μεγάλους.

Οι επισκέπτες απόλαυσαν ζεστή σοκολάτα και φρεσκοψημένα cookies ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, δοκίμασαν την τύχη τους στον Τροχό της Τύχης κερδίζοντας αγαπημένα προϊόντα, ενώ συμμετείχαν και σε διαγωνισμό με έπαθλο 25 συλλεκτικά, limited edition χριστουγεννιάτικα δώρα.

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα ενίσχυσε η παρουσία του ραδιοφωνικού παραγωγού Μαργαρίτης Κεχαγιάς, ο οποίος μέσα από ένα διασκεδαστικό quiz γνώσεων για την ιστορία και τα προϊόντα της εταιρείας, έδωσε ρυθμό στη δράση και προσκάλεσε το κοινό να συμμετάσχει ενεργά, κερδίζοντας δώρα.

Το χριστουγεννιάτικο ταξίδι του van συνεχίστηκε και στα εργοστάσια της εταιρείας σε Βόλο, Θεσσαλονίκη, Οινόφυτα, Ασπρόπυργο και Αθήνα, προσφέροντας στους εργαζομένους στιγμές χαλάρωσης και γιορτής. Εκεί, οι άνθρωποι της εταιρείας απόλαυσαν ζεστή σοκολάτα, παρέλαβαν τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους και συμμετείχαν σε εσωτερικές εορταστικές δράσεις.

Η καμπάνια «Μύρισε Χριστούγεννα» ανέδειξε τη δύναμη μιας οικείας μυρωδιάς ως μέσο σύνδεσης και συναισθηματικής επικοινωνίας. Από τα εργοστάσια μέχρι τους δρόμους της πόλης, το χριστουγεννιάτικο van υπενθύμισε ότι οι μυρωδιές που συνδέονται με τη θαλπωρή, τη ζεστασιά και τις οικογενειακές στιγμές ξεκινούν πάντα από τους ανθρώπους που τις δημιουργούν.

