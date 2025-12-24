Σε αδιέξοδο οδηγούνται, σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, οι αγροτικές κινητοποιήσεις με τα μπλόκα να παραμένουν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, μετατρέποντας τις μετακινήσεις των πολιτών σε δοκιμασία λίγες ώρες πριν από τα Χριστούγεννα. Στο κυβερνητικό επιτελείο κυριαρχεί απαισιοδοξία ότι μπορεί να υπάρξει έστω και την τελευταία στιγμή συμφωνία αποκλιμάκωσης, με φόντο τη σκλήρυνση της στάσης μερίδας των αγροτών.

Όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές, το κλίμα επιβαρύνεται από το «μπαλάκι ευθυνών» που ανταλλάσσουν κυβέρνηση και αγρότες για το ποιος ευθύνεται τελικά για τα κλειστά οδικά τμήματα και την κυκλοφοριακή ασφυξία σε μεγάλες εξόδους της χώρας.

Παρέμβαση Μαξίμου και ρόλος Τροχαίας

Η ένταση που έχει δημιουργηθεί, αλλά και η κοινή στάση της αντιπολίτευσης ότι «η κυβέρνηση είναι εκείνη που κλείνει τους δρόμους», οδήγησαν σε άμεση παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των πολιτών, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτός ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων μέσω παρακαμπτηρίων και πρόχειρων εκτροπών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι την τελική ευθύνη για το άνοιγμα ή μη των δρόμων έχει η Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα η Τροχαία, με βασικό κριτήριο την οδική ασφάλεια. Η θέση της ΕΛ.ΑΣ. παραμένει σταθερή: δεν επιτρέπεται κυκλοφορία σε έναν μόνο κλάδο, ενώ απαιτούνται τουλάχιστον δύο λωρίδες, ώστε η μία να λειτουργεί ως Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

«Άλλα λένε κατ’ ιδίαν, άλλα δημόσια»

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα υπήρξαν επαφές και άτυπες συζητήσεις με εκπροσώπους των αγροτών, χωρίς ωστόσο απτό αποτέλεσμα. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για διπλό λόγο εκ μέρους τους, επισημαίνοντας ότι οι πιο μετριοπαθείς δεν αναλαμβάνουν το πολιτικό κόστος να έρθουν σε ρήξη με τις πιο αδιάλλακτες φωνές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους νεότερους αγρότες, οι οποίοι φέρονται να κρατούν την πιο σκληρή γραμμή και, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, δεν κινούνται με κομματικά κριτήρια, αλλά εκφράζουν μια οριζόντια κοινωνική δυσαρέσκεια.

Παρά ταύτα, το μήνυμα από την κυβερνητική πλευρά παραμένει ότι μόνο μέσω θεσμικού διαλόγου μπορεί να υπάρξει ουσιαστική λύση. Όπως τονίζεται, από τα συνολικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου, η πλειονότητα είτε έχει ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκεται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, ενώ εξετάζεται και η σύσταση διακομματικής επιτροπής στη Βουλή για τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα.

Κυκλοφοριακό χάος σε κομβικά σημεία

Την ίδια ώρα, η εικόνα στο οδικό δίκτυο παραμένει δύσκολη. Στη Ριτσώνα, στη Θήβα και σε άλλα σημεία της χώρας, οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, με ουρές χιλιομέτρων και αλλεπάλληλες εκτροπές. Αντίστοιχα, στα Μάλγαρα καταγράφηκε άνοιγμα λωρίδων έπειτα από εβδομάδες κινητοποιήσεων, χωρίς ωστόσο να έχει αρθεί συνολικά η επιφυλακή.

Το πολιτικό παρασκήνιο

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, η συζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στα μπλόκα. Στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο τέθηκε και το ζήτημα της πολιτικής εικόνας της κυβέρνησης, με υπουργούς να αναγνωρίζουν ότι το μεταρρυθμιστικό έργο συχνά «χάνεται» όταν η επικαιρότητα κυριαρχείται από εντάσεις και συμβολισμούς που προκαλούν κοινωνική κόπωση.

Με τα Χριστούγεννα προ των πυλών, το στοίχημα για την κυβέρνηση παραμένει διπλό: αφενός η αποκατάσταση της κυκλοφορίας και αφετέρου η αποφυγή περαιτέρω όξυνσης με έναν κλάδο που παραμένει σε αναβρασμό. Το αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση τις επόμενες ώρες, παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Διαβάστε ακόμα: Αιγαίο: Αερομαχίες μετά από είσοδο οπλισμένων τουρκικών F-16