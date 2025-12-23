Μπαράζ διαρρήξεων σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη, με βίντεο-ντοκουμέντα να καταγράφουν τη δράση ενός διαρρήκτη στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο ίδιος δράστης φέρεται να εισέβαλε σε τέσσερα διαφορετικά καταστήματα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων μεταξύ τους. Οι διαρρήξεις έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκαλώντας ανησυχία στους επαγγελματίες της περιοχής.

Στόχος του διαρρήκτη ήταν δύο καφετέριες που βρίσκονται σε κεντρικό σημείο της οδού Παλαιολόγου, ένα κατάστημα με είδη δώρου επί της οδού Λέσβου και ένα pet shop στην οδό Νικοπόλεως. Όπως φαίνεται στα σχετικά βίντεο, ο δράστης κινήθηκε πεζός και χωρίς να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται να προσπαθεί να σπάσει τις κλειδαριές των εισόδων, επιχειρώντας να εισβάλει στα καταστήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να επιμένει για αρκετή ώρα μέχρι να καταφέρει να μπει στο εσωτερικό τους.

Οι αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και συλλέγουν στοιχεία, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον δράστη και να διαπιστώσουν αν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην ευρύτερη περιοχή.

