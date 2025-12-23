Σοβαρές απώλειες από την ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 450.000 ζώα θανατώθηκαν σε όλη τη χώρα

Παραμένει ιδιαίτερα σοβαρή η κατάσταση με την ευλογιά των αιγοπροβάτων στη χώρα, καθώς συνεχίζονται οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 450.233 ζώα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των υποχρεωτικών υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον περιορισμό της νόσου.

Από τον Αύγουστο του 2024 έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2025, έχουν καταγραφεί συνολικά 1.985 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων, τα οποία εντοπίζονται σε 2.449 εκτροφές σε ολόκληρη τη χώρα. Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη εξάπλωση της νόσου, παρά τα αυστηρά μέτρα που εφαρμόζονται.

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (12–19 Δεκεμβρίου 2025), επιβεβαιώθηκαν 74 νέα κρούσματα σε 17 Περιφερειακές και Μητροπολιτικές Ενότητες. Οι περιοχές στις οποίες εντοπίστηκαν είναι οι ΠΕ Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Έβρου, Ηλείας, Ημαθίας, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων και Φωκίδας, καθώς και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Η ΕΕΕΔΕΕ υπενθυμίζει ότι παραμένουν σε ισχύ αυστηρά μέτρα ελέγχου και βιοασφάλειας. Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς σφαγή επιτρέπονται αποκλειστικά με άδεια της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής και με όλα τα απαιτούμενα υγειονομικά έγγραφα, ενώ απαγορεύεται η εισαγωγή ζώντων αιγοπροβάτων από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Στις ζώνες όπου ισχύουν περιορισμοί, οι μετακινήσεις γίνονται μόνο για άμεση σφαγή στο πλησιέστερο σφαγείο, με την προϋπόθεση αρνητικού μοριακού ελέγχου (PCR στο σίελο). Επιπλέον, εφαρμόζεται το μέτρο «ένα δρομολόγιο – μία εκτροφή», χωρίς συλλογή ζώων από διαφορετικές μονάδες, καθώς και προκαθορισμένες ημέρες σφαγής, κατά τις οποίες σφάζονται αποκλειστικά αιγοπρόβατα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη βιοασφάλεια των μεταφορικών μέσων, με υποχρεωτικό καθαρισμό και απολύμανση πριν και μετά από κάθε μεταφορά, καθώς και στην τήρηση των σχετικών βεβαιώσεων. Οι έλεγχοι από την Αστυνομία και το Λιμενικό συνεχίζονται, με άμεση συνεργασία με τις κτηνιατρικές αρχές.

Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση ζωοτροφών, αυτή επιτρέπεται σε πανελλαδικό επίπεδο, υπό την αυστηρή τήρηση κανόνων βιοασφάλειας. Ενδεικτικά, προβλέπεται προέλευση από χώρους χωρίς αιγοπρόβατα, χρήση μεγάλων οδικών αρτηριών χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, υποχρεωτικός καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων, τήρηση αρχείου απολυμάνσεων και χρήση μέσων ατομικής προστασίας μίας χρήσης από οδηγούς και μεταφορείς.

Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι η πιστή εφαρμογή των μέτρων παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου και την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής.

