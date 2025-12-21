Παρέμβαση στα διόδια των Αφιδνών πραγματοποίησαν το απόγευμα της Κυριακής αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας, οι οποίοι μετέβησαν στο σημείο και σήκωσαν τις μπάρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κινητοποίηση έγινε παρουσία τρακτέρ, με τους αγρότες να κάνουν αισθητή την παρουσία τους με κόρνες και συνθήματα, ενώ άνοιξαν και πανό, αποκλείοντας για μικρό χρονικό διάστημα δύο κεντρικές λωρίδες της εθνικής οδού.

Η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιήθηκε χωρίς καταβολή διοδίων, με την κίνηση να επηρεάζεται προσωρινά λόγω της συγκέντρωσης. Στο σημείο δεν σημειώθηκαν επεισόδια, ενώ η παρουσία της αστυνομίας ήταν διακριτική.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα, με τους αγρότες να συνεχίζουν τις παρεμβάσεις τους σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, προβάλλοντας τα αιτήματά τους.

