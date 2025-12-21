Μια εικόνα που θύμιζε… Αυστραλία αντί για Βόρεια Ελλάδα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Δεκάδες Αγιοβασίληδες φόρεσαν τις στολές τους, πήραν σανίδες τύπου SUP και κουπιά και «γέμισαν» τα νερά του Θερμαϊκού, συμμετέχοντας στο 5ο Santa SUP, ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο event που πλέον έχει γίνει θεσμός.

Το κάλεσμα ήταν ανοιχτό και η ανταπόκριση εντυπωσιακή. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, ντυμένοι στα κόκκινα, μπήκαν στη θάλασσα χαρίζοντας μοναδικές εικόνες ανεμελιάς, χαμόγελων και εορταστικής διάθεσης, με φόντο το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Η διαδρομή ξεκίνησε από τον Λευκός Πύργος και ολοκληρώθηκε στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, με τους «θαλασσινούς» Αγιοβασίληδες να κερδίζουν τα βλέμματα περαστικών και επισκεπτών.

Σύμφωνα με το voria.gr, στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερα από 50 άτομα, ηλικίας από 15 ετών και άνω, με ελεύθερη συμμετοχή. Ανάμεσά τους βρέθηκαν αθλητές από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, δίνοντας στο Santa SUP και διεθνή χαρακτήρα. Ξεχώρισε μάλιστα η παρουσία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Πένυς Τσαούτου από τον Ναυτικό Όμιλο Βόλου «Αργοναύτες».

Η Γεωργία Ευαγγελίδη, μέλος του Ναυτικού Ομίλου ThesSUP, υπογράμμισε τη σημασία της διοργάνωσης, τονίζοντας πως στόχος είναι να καθιερωθεί ως θεσμός:

«Θέλουμε να γίνει θεσμός, γιατί χαίρονται όλοι και ιδιαίτερα τα παιδιά. Είναι μια γιορτή που φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στη θάλασσα και στον αθλητισμό».

Στη σημασία της συνέχειας του θεσμού αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κανόε-Καγιάκ, SUP και Surf, Γιώργος Αθανασίου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη χρονιά της διοργάνωσης, ενώ επεσήμανε ότι, παρά το γεγονός πως το SUP δεν είναι ολυμπιακό άθλημα στην Ελλάδα, ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει θερμά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε φέτος και η συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης, για πρώτη φορά, καθώς και με τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας την οργάνωση και την ασφάλεια της εκδήλωσης.

Πέρα όμως από το εντυπωσιακό θέαμα και τον αθλητικό χαρακτήρα, το Santa SUP διατηρεί και τον κοινωνικό του προσανατολισμό, καθώς μέρος των εσόδων της ετήσιας χριστουγεννιάτικης διοργάνωσης διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό.

