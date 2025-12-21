Μία από τις πιο μυστηριώδεις και εντυπωσιακές υποθέσεις εγκλήματος στην Ελλάδα αποκαλύφθηκε σαν σήμερα, στις 21 Δεκεμβρίου 1992. Ήταν τότε που οι υπάλληλοι υποκαταστήματος της Τράπεζα Εργασίας στην οδό Καλλιρρόης βρέθηκαν μπροστά σε ένα θέαμα που έμοιαζε βγαλμένο από κινηματογραφικό σενάριο: δεκάδες θυρίδες ανοιγμένες και περιουσίες εξαφανισμένες, χωρίς ίχνος παραβίασης της εισόδου.

Το πρωινό της αποκάλυψης

Μετά από ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο, οι εργαζόμενοι επέστρεψαν κανονικά στη δουλειά τους, θεωρώντας δεδομένο πως το κατάστημα δεν είχε δεχθεί καμία κίνηση. Πολύ γρήγορα διαπίστωσαν ότι το θωρακισμένο θησαυροφυλάκιο είχε παραβιαστεί. Συνολικά 301 από τις 1.151 θυρίδες είχαν ανοιχτεί και το περιεχόμενό τους είχε κάνει «φτερά».

Η εκτιμώμενη αξία των κλοπιμαίων έφτανε τα 5 δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ ποτέ δεν ξεκαθαρίστηκε τι ακριβώς περιείχαν όλες οι θυρίδες – κάτι που άνοιξε τον δρόμο για αμέτρητα σενάρια.

Το τούνελ κάτω από την πόλη

Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε λίγο αργότερα, όταν οι Αρχές διαπίστωσαν ότι οι δράστες δεν μπήκαν από την πόρτα, αλλά από υπόγεια σήραγγα. Είχαν ανοίξει ένα τούνελ μήκους περίπου 25 μέτρων από την κοίτη του Ιλισός, φτάνοντας ακριβώς κάτω από το θησαυροφυλάκιο.

Η κατασκευή ήταν υποδειγματική: σταθερά υποστυλώματα, εξαερισμός που δεν έγινε ποτέ αντιληπτός και ράγες, πάνω στις οποίες με βαγονέτο απομάκρυναν τα μπάζα. Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για εργασίες που κράτησαν από δέκα ημέρες έως και τρεις μήνες, χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό.

Ο συναγερμός που αγνοήθηκε

Συναγερμός υπήρξε, αλλά θεωρήθηκε τεχνική βλάβη. Μάλιστα, ο διευθυντής του καταστήματος είχε μεταβεί ο ίδιος για έλεγχο, χωρίς να εντοπίσει σημάδια παραβίασης στην είσοδο. Έτσι, το σχέδιο εξελίχθηκε ανενόχλητο, με τους δράστες να εργάζονται κάτω από μια από τις πιο πολυσύχναστες λεωφόρους της Αθήνας.

Έρευνες χωρίς αποτέλεσμα

Η Ελληνική Αστυνομία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα αδιέξοδο. Μόνο τον Ιανουάριο του 1993 εντοπίστηκαν τυχαία, σε παραλία της Βραυρώνας, άδειες κοσμηματοθήκες και έγγραφα, χωρίς όμως να προκύψει κάποιο ουσιαστικό στοιχείο. Η υπόθεση γέννησε θεωρίες για διεθνή κυκλώματα, μαφιόζους και ακόμη και τρομοκρατικές οργανώσεις.

Οι αποκαλύψεις που κατέρρευσαν

Το καλοκαίρι του 1994, κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στο ριφιφί, κατονομάζοντας στελέχη της τράπεζας και επιχειρηματίες. Οι αποκαλύψεις του οδήγησαν σε συλλήψεις και προφυλακίσεις, όμως λίγους μήνες αργότερα πήρε πίσω όλα όσα είχε πει. Το 1995, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, όλοι οι κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν.

Ένα μυστήριο που παραμένει ζωντανό

Περισσότερα από 30 χρόνια μετά, το «ριφιφί του αιώνα» παραμένει ανεξιχνίαστο. Τα κλοπιμαία δεν βρέθηκαν ποτέ, οι δράστες δεν ταυτοποιήθηκαν και η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί fascination, αποδεικνύοντας πως κάποια εγκλήματα δεν χρειάζονται απαντήσεις για να μείνουν στην ιστορία.

