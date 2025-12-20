Δικογραφία σε βάρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που συμμετείχαν στο άνοιγμα των μπαρών διοδίων στο Δροσοχώρι σχηματίζεται με εντολή εισαγγελέα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στα διόδια Δροσοχωρίου, στην Εγνατία Οδός, με τη συμμετοχή παραγωγών από τον νομό Ιωάννινα.

Εντολή για ταυτοποίηση των συμμετεχόντων

Όπως αναφέρεται, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει εντολή από την εισαγγελία να προχωρήσει σε καταγραφή και ταυτοποίηση όλων όσοι έλαβαν μέρος στη δράση. Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί εάν τελέστηκαν αδικήματα κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, προκειμένου να ασκηθούν ποινικές διώξεις όπου προκύψουν ευθύνες.

Πώς εξελίχθηκε η κινητοποίηση

Η κινητοποίηση ξεκίνησε περίπου στις 11:30, με αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους να φτάνουν στα διόδια με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, έπειτα από προσυγκέντρωση σε κοντινή περιοχή.

Στη συνέχεια άνοιξαν τις μπάρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μοίρασαν και αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς.

Οι συμμετέχοντες ανακοίνωσαν νέο ραντεβού το πρωί της Κυριακής στα διόδια Υγεία για ανάλογη δράση.

Κλειστός ο Προμαχώνας για τα φορτηγά

Την ίδια ώρα, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού του Προμαχώνας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τα φορτηγά οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό, δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα ανοίξει εκ νέου ο σταθμός για τις νταλίκες, με τους αγρότες να σημειώνουν ότι η κίνηση των φορτηγών το Σαββατοκύριακο είναι μειωμένη σε σχέση με τις καθημερινές.

Διαβάστε ακόμα: Τζόκερ κλήρωση, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου: Οι τυχεροί αριθμοί