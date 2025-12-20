Στον χώρο όπου η βία πάγωσε τον χρόνο επέστρεψε η έρευνα για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με την εκπομπή Φως στο Τούνελ να πραγματοποιεί αυτοψία στο κάμπινγκ όπου δολοφονήθηκαν ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης του, το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου.

Μαζί με το συνεργείο της εκπομπής βρέθηκε η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του ιδιοκτήτη, η οποία για πρώτη φορά μετά την τραγωδία περπάτησε ξανά στα γνώριμα μονοπάτια του χώρου όπου μεγάλωσε. Με έντονη συναισθηματική φόρτιση, υπέδειξε σημεία που –όπως υποστηρίζει– είτε δεν ερευνήθηκαν επαρκώς είτε αγνοήθηκαν από τις Αρχές.

Σημεία που προκαλούν ερωτήματα

Στην είσοδο του κάμπινγκ, δύο ανθοδέσμες παραμένουν ακόμη πάνω στην πόρτα της ρεσεψιόν. Τις είχε αφήσει η ίδια την επόμενη ημέρα του φονικού, μία για τον θείο της και μία για τον επιστάτη. Εκεί, στον χώρο όπου έχασαν τη ζωή τους, δηλώνει πεπεισμένη ότι τίποτα δεν έγινε τυχαία.

Όπως εξηγεί, η επιλογή της ημέρας και της ώρας μόνο συμπτωματική δεν ήταν: ο καιρός ήταν κακός, οι περισσότεροι κατασκηνωτές βρίσκονταν στις σκηνές τους και η πρόσβαση στον χώρο μπορούσε να γίνει χωρίς να γίνει αντιληπτή. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη σοφίτα της ρεσεψιόν, όπου –σύμφωνα με την ίδια– υπήρχε χρηματοκιβώτιο και όπου ο ιδιοκτήτης συνήθιζε να διανυκτερεύει.

Η κάμερα της εκπομπής κατέγραψε επίσης κενό στον φράχτη του κάμπινγκ, σημείο από το οποίο κάποιος θα μπορούσε να εισέλθει ανενόχλητος, αλλά και παρακείμενη έκταση με ποτάμι και καλαμιές, σε απόσταση λίγων μέτρων από τον χώρο του εγκλήματος. Ένα σημείο που, όπως εκτιμά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη του όπλου.

Ανεξερεύνητες ζώνες και σοβαρές καταγγελίες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μια μεγάλη περιοχή με δεκάδες εγκαταλελειμμένα τροχόσπιτα, ιδιοκτησίας ανθρώπων που ζουν στο εξωτερικό. «Δεν ελέγχθηκαν ποτέ», τονίζει, αμφισβητώντας το κατά πόσο ήταν δυνατόν να ερευνηθούν δεκάδες στρέμματα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Στη λίστα των σημείων που –κατά την ίδια– έπρεπε να είχαν ελεγχθεί άμεσα περιλαμβάνονται επίσης πηγάδι, αποθήκες και δεξαμενή πετρελαίου.

Μετά την αυτοψία, η έρευνα μεταφέρθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, όπου η Αμαλία Τομαρά μίλησε για τον αντίκτυπο της υπόθεσης στην οικογένειά της. Κατήγγειλε τη στοχοποίηση του ανήλικου γιου της, ο οποίος –όπως λέει– ανακρίθηκε επί ώρες ως ύποπτος, με σοβαρές ψυχολογικές συνέπειες.

Μαρτυρίες που βαραίνουν

Στην έρευνα του «Τούνελ» εντάχθηκε και μαρτυρία άλλου ανιψιού του θύματος, ο οποίος περιέγραψε έναν άνθρωπο φοβισμένο λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία. Μίλησε για σκέψεις φυγής στο εξωτερικό, για φόβους και για εντάσεις γύρω από οικονομικά ζητήματα και περιουσιακά στοιχεία. Λόγια που, όπως λέει, έμοιαζαν περισσότερο με αποχαιρετισμό παρά με απλές εξομολογήσεις.

Το θρίλερ της Φοινικούντας παραμένει ανοιχτό, με κρίσιμα ερωτήματα να ζητούν ακόμη απαντήσεις. Και όσο νέες μαρτυρίες και παραλείψεις έρχονται στο φως, τόσο εντείνεται η πίεση για πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση ενός εγκλήματος που συγκλόνισε τη Μεσσηνία και όχι μόνο.

