Σαφή θέση για τα σενάρια πολιτικής ενεργοποίησης της Μαρίας Καρυστιανού πήρε ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας για το ενδεχόμενο δημιουργίας κινήματος ή κόμματος, αλλά και για τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, ο Πάνος Ρούτσι τόνισε ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να κινηθεί όπως επιλέγει, ωστόσο επισήμανε πως σε περίπτωση που η κ. Καρυστιανού αποφασίσει να προχωρήσει σε πολιτική πρωτοβουλία, ο σύλλογος των συγγενών θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. «Αν θέλει να κάνει κάποιο κίνημα, ο σύλλογος οφείλει να αποφασίσει αν θα ακολουθήσει την ίδια γραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος θα συνεχίσει τον αγώνα «με όσες δυνάμεις έχω και με τη δύναμη του κόσμου».

Για Πλακιά και τις διαφορετικές φωνές

Ερωτηθείς για τη δημόσια στάση του Νίκου Πλακιά απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, ο Πάνος Ρούτσι απέφυγε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση, περιοριζόμενος στη φράση: «Ο καθένας κρίνει όπως νομίζει». Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ συγγενών των θυμάτων έχουν αρχίσει να εκφράζονται ανοιχτά.

Τα έσοδα από τις συναυλίες για τα Τέμπη

Αναφορά έγινε και στα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τις συναυλίες στη μνήμη των 57 θυμάτων, μετά τα ερωτήματα που έχουν τεθεί δημόσια. Ο Πάνος Ρούτσι υπογράμμισε ότι όλα τα ποσά βρίσκονται στον σύλλογο και είναι πλήρως καταγεγραμμένα. «Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν για τον αγώνα και για τα έξοδα που έγιναν για τα παιδιά μας. Κάθε ευρώ είναι περασμένο στα βιβλία και δεν υπάρχει καμία σκιά. Όταν έρθει η ώρα του απολογισμού, θα γίνει», σημείωσε.

«Ο καθένας διαχειρίζεται τον πόνο του αλλιώς»

Κλείνοντας, απάντησε και στο ερώτημα αν τον στεναχωρούν οι δημόσιες διαφωνίες ανάμεσα στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας. «Όχι, καθόλου», δήλωσε, εξηγώντας ότι «ο καθένας διαχειρίζεται τον πόνο του με τον τρόπο του».

Οι δηλώσεις του Πάνου Ρούτσι αποτυπώνουν το εύθραυστο κλίμα που διαμορφώνεται γύρω από την επόμενη μέρα του αγώνα για δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών, σε μια συγκυρία όπου η συζήτηση για πολιτικές πρωτοβουλίες προκαλεί έντονες αντιδράσεις και διλήμματα.

