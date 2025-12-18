Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής εκτέλεσης στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς ο 30χρονος που αναζητούνταν ως συνεργός παραδόθηκε τα ξημερώματα στην Ελληνική Αστυνομία.

Ο άνδρας εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, δήλωσε την ταυτότητά του και τέθηκε υπό κράτηση, εκτελώντας το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει σε βάρος του η ανακρίτρια Καλαμάτας. Πρόκειται για το τρίτο πρόσωπο για το οποίο είχε κινηθεί η ανακριτική διαδικασία, ενώ τις προηγούμενες ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό.

Ο ρόλος του 30χρονου και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στον 30χρονο αποδίδεται ρόλος συνεργού στο διπλό φονικό, έπειτα από αξιολόγηση τηλεφωνικών επικοινωνιών και λοιπών αποδεικτικών στοιχείων. Φέρεται να διατηρούσε στενή επαγγελματική σχέση με τον 31χρονο επιχειρηματία που έχει ήδη προφυλακιστεί, καθώς και με τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί.

Ο 30χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και της ανακρίτριας Καλαμάτας, από τους οποίους θα ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

Προφυλακισμένοι οι δύο φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία όσο και ο 31χρονος συνεργάτης του κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από μαραθώνια απολογία διάρκειας περίπου 13 ωρών. Παρά τις δηλώσεις περί αθωότητας και τους ισχυρισμούς τους ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή στο έγκλημα, οι ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής.

Ο ανιψιός υποστήριξε πως διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον θείο του, ενώ ο επιχειρηματίας αρνήθηκε κάθε συμμετοχή, τονίζοντας ότι δεν είχε γνώση για τις κινήσεις των φυσικών αυτουργών.

Το χρονικό που οδήγησε στη διπλή δολοφονία

Οι Αρχές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις ημέρες που προηγήθηκαν του εγκλήματος. Στις 2 Οκτωβρίου, ο 68χρονος Κώστας Τομαράς φέρεται να άλλαξε εκ νέου τη διαθήκη του, μεταβιβάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του. Την επόμενη ημέρα, ο ανιψιός ταξίδεψε στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον 31χρονο επιχειρηματία και έναν από τους 22χρονους που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί.

Το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, οι δύο 22χρονοι ξεκίνησαν από την Αθήνα με λευκό σκούτερ με προορισμό την Καλαμάτα, όπου διανυκτέρευσαν πριν κατευθυνθούν την επόμενη ημέρα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά τη διαδρομή υπήρχε συνεχής επικοινωνία με πρόσωπα που φέρονται να είχαν οργανωτικό ρόλο.

Το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 20:00, εκτελέστηκε το σχέδιο που κατέληξε στη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη του χώρου.

Σε κρίσιμη καμπή η υπόθεση

Με την παράδοση του 30χρονου, οι Αρχές εκτιμούν ότι ολοκληρώνεται –τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο– ο κύκλος των συλλήψεων για το διπλό φονικό που συγκλόνισε τη Μεσσηνία και απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και μήνες. Η συνέχεια αναμένεται να δοθεί μέσα από τις απολογίες και την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Διαβάστε ακόμα: Ηλεία: Κυνηγός εντόπισε ανθρώπινη σορό σε δύσβατη περιοχή – Εξετάζεται σύνδεση με εξαφάνιση 63χρονου