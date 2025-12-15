Αναστάτωση προκλήθηκε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν ένα μικρό αγριογούρουνο εμφανίστηκε απρόσμενα μέσα στον αστικό ιστό, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και περαστικούς. Το ζώο κινήθηκε στο κέντρο της περιοχής, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και επιχείρησαν να περιορίσουν την πορεία του αγριογούρουνου, το οποίο έδειχνε εμφανώς φοβισμένο. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφονται στιγμές από την καταδίωξη, με έναν αστυνομικό μάλιστα να γλιστρά κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να το ακινητοποιήσει.

Η κατάσταση έγινε πιο περίπλοκη όταν το ζώο κατέληξε να εγκλωβιστεί στον χώρο σχολικού συγκροτήματος της περιοχής. Τότε, στην επιχείρηση συμμετείχαν και οι δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και η Δασική Υπηρεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο του ζώου όσο και των πολιτών.

Τελικά, το αγριογούρουνο τοποθετήθηκε σε ειδική παγίδα και στη συνέχεια σε κλουβί, με τις Αρχές να καταφέρνουν να το απομακρύνουν χωρίς τραυματισμούς. Όπως έγινε γνωστό, μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο εκτός κατοικημένης περιοχής, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Το περιστατικό έληξε χωρίς προβλήματα, ωστόσο ανέδειξε για ακόμη μία φορά το φαινόμενο της εμφάνισης άγριων ζώων σε αστικές περιοχές, που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και συχνότερα.

