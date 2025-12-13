Γνωστά έγιναν τα αιτήματα που απέστειλαν οι αγρότες στον πρωθυπουργό, λίγες ώρες μετά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν, κατά την οποία αποφάσισαν να μην προσέλθουν τη Δευτέρα σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον δεν λάβουν προηγουμένως σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίστα που έχει διαβιβαστεί στην κυβέρνηση περιλαμβάνει σειρά οικονομικών, θεσμικών και διαρθρωτικών αιτημάτων, τα οποία – όπως ξεκαθαρίζουν οι αγρότες – αποτελούν προϋπόθεση για να μεταβούν στην Αθήνα και να συζητήσουν απευθείας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

Η λίστα που εστάλη στο Μέγαρο Μαξίμου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- Παραγραφή των διώξεων αγροτών μέσω νομοθετικής ρύθμισης

- Καταβολή όλων των οφειλόμενων ποσών από επιδοτήσεις και αποζημιώσεις

- Θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών

- Ρεύμα στα 7 λεπτά

- Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στη μάνικα

- Μείωση του κόστους παραγωγής

- Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας

- Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ

- Απόδοση των χρημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους

- Δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού στον Οργανισμό

- Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

- Δημοσιοποίηση ονομάτων όπου προκύπτουν ευθύνες

Όπως επισημάνθηκε, θα υπάρξει ξεχωριστό παράρτημα αιτημάτων για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.

Ειδικά αιτήματα για τους κτηνοτρόφους

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κτηνοτροφία και στο σοβαρό πρόβλημα που έχει προκαλέσει η ευλογιά των προβάτων. Για τους κτηνοτρόφους ζητούνται:

- Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση

- Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος

- Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών

«Μόνο με γραπτές απαντήσεις θα γίνει συνάντηση»

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι χωρίς γραπτές, συγκεκριμένες λύσεις, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στη σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, μόνο εφόσον οι απαντήσεις της κυβέρνησης καλύπτουν τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει, θα μεταβούν στην Αθήνα για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Υπενθυμίζεται ότι την πρόσκληση προς τους αγρότες απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης που έχει προκαλέσει το κύμα αγροτικών κινητοποιήσεων.

Μαρινάκης: «Ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους»

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει τη θέση της για διάλογο χωρίς κοινωνική ταλαιπωρία. Από το βήμα της Βουλής, κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τους αγρότες.

«Από την πρώτη στιγμή είπαμε “ναι” στον διάλογο, χωρίς κλειστούς δρόμους. Ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη μετά από μια δεκαετή κρίση και δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι έχουν ήδη δοθεί λύσεις για φθηνότερο ρεύμα, μόνιμη επιστροφή αγροτικού πετρελαίου και μειώσεις ΦΠΑ σε λιπάσματα, τρόφιμα και αγροτικά μηχανήματα.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι μόνο φέτος, σε σύγκριση με πέρσι, δίνονται περισσότερα χρήματα στους αγρότες, επαναλαμβάνοντας πως ο διάλογος πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς δρόμων και προβλήματα στην κοινωνία και την αγορά.

Η εξέλιξη των επαφών αναμένεται πλέον να εξαρτηθεί από τις απαντήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση στα αιτήματα των αγροτών τις επόμενες ημέρες.

