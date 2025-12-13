Διακοπές Χριστουγέννων: Πότε κλείνουν τα σχολεία για το 2025 και πότε επιστρέφουν οι μαθητές

Αντίστροφα μετρούν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, καθώς πλησιάζει το τελευταίο κουδούνι του 2025 στα σχολεία όλης της χώρας.

Σύμφωνα με το επίσημο σχολικό ημερολόγιο, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν για τελευταία φορά πριν τις γιορτές την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, οπότε και ολοκληρώνονται τα μαθήματα για το έτος.

Οι διακοπές των Χριστουγέννων περιλαμβάνουν τόσο την εορτή των Χριστουγέννων όσο και της Πρωτοχρονιάς, καθώς και την αργία των Θεοφανίων.

Η επιστροφή των μαθητών στα θρανία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, καθώς την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω της αργίας της επομένης των Θεοφανίων.

Συνολικά, οι χριστουγεννιάτικες διακοπές θα διαρκέσουν περίπου δύο εβδομάδες, προσφέροντας χρόνο για ξεκούραση και οικογενειακές στιγμές πριν την επανεκκίνηση της σχολικής χρονιάς.

