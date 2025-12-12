Σοκ στην Ανάβυσσο: Μεσογειακή φώκια βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι

Ένα ιδιαίτερα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε στην Ανάβυσσο, όπου μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε νεκρή στην παραλία Μαύρο Λιθάρι, φέροντας τραύματα από σφαίρες. Πρόκειται για ενήλικο αρσενικό άτομο, το οποίο, σύμφωνα με τα ευρήματα, θανατώθηκε με κυνηγετικό όπλο.

Τη νεκρή φώκια εντόπισαν ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τη MOm Greece (Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας).

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Αττική την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η ομάδα της MOm προσέγγισε το σημείο και προχώρησε σε αυτοψία και δειγματοληψία. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το ζώο είχε πέσει θύμα ηθελημένης θανάτωσης, γεγονός που η οργάνωση χαρακτηρίζει εγκληματική πράξη.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η MOm τονίζει ότι η ενέργεια αυτή «στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού», επισημαίνοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού για ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μετρήσεων και τη συλλογή του σχετικού υλικού, κατατέθηκε αναφορά στο Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.

Η οργάνωση υπογραμμίζει ότι το συμβάν αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση πως η προστασία της άγριας ζωής δεν αφορά μόνο τους ειδικούς, αλλά είναι ευθύνη όλων, τονίζοντας ότι τέτοιες πράξεις προσβάλλουν το σύνολο της κοινωνίας.

