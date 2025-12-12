Αμετακίνητοι δηλώνουν οι αγρότες που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση, μετά και την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση. Όπως τονίζουν, ο αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Οι αγρότες, που είχαν συγκεντρωθεί με τα τρακτέρ τους στον χώρο του λιμανιού, ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. «Δεν κάνουμε πίσω. Ο αγώνας αυτός είναι όλης της Ελλάδας και πρέπει να τον πάμε μέχρι τέλους», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπός τους, μιλώντας στους συγκεντρωμένους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο υψηλό κόστος παραγωγής, την ακρίβεια και την ενέργεια, με τους αγρότες να σημειώνουν ότι τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά τη διατροφική ασφάλεια της χώρας. «Δεν ζητάμε λύσεις μόνο για εμάς, αλλά για να ξέρει ο ελληνικός λαός τι θα τρώει τα επόμενα χρόνια», υπογράμμισαν.

Παράλληλα, έντονη ήταν η κριτική στην πολιτική των επιδομάτων, την οποία χαρακτήρισαν αναποτελεσματική και γραφειοκρατική. Όπως ανέφεραν, «έχουμε καταντήσει μια χώρα των επιδομάτων», επισημαίνοντας ότι οι παραγωγοί αναγκάζονται να «τρέχουν στα λογιστικά γραφεία» χωρίς να αντιμετωπίζεται η ουσία του προβλήματος.

Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές προσκλήσεις για διάλογο, οι αγρότες εμφανίστηκαν καχύποπτοι, κάνοντας λόγο για προσπάθεια διάσπασης του κινήματος. «Δεν θα πάει κανείς σε προσχηματικές συζητήσεις. Θέλουν το “διαίρει και βασίλευε”», τόνισαν, ζητώντας παράλληλα την αποχώρηση των δυνάμεων καταστολής από τους δρόμους.

Μετά τις τοποθετήσεις τους, τα αγροτικά μηχανήματα άρχισαν να αποχωρούν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ οι εκπρόσωποι των μπλόκων ξεκαθάρισαν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με νέες δράσεις σε όλη τη χώρα.

