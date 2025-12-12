Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τους παραγωγούς να εμφανίζονται αποφασισμένοι να εντείνουν τις πιέσεις τους και να σχεδιάζουν δυναμική παρουσία στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση δηλώνει ανοιχτή στον διάλογο, ωστόσο στο εσωτερικό της καταγράφονται έντονες αντιδράσεις και προβληματισμός για τους χειρισμούς στο αγροτικό ζήτημα.

Οι αγρότες «ζεσταίνουν» τα τρακτέρ τους και προετοιμάζονται για κάθοδο στη Θεσσαλονίκη με γεωργικά μηχανήματα, κίνηση που θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική αλλά και υψηλού ρίσκου. Αν και παραμένουν αμετακίνητοι στις βασικές τους διεκδικήσεις, για πρώτη φορά εμφανίζονται διατεθειμένοι να προσέλθουν σε διάλογο, κάτι που αναμένεται να συζητηθεί στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Νίκαια.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Η πολύωρη σύσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε τη δυσφορία που επικρατεί κυρίως στις περιφέρειες. Περισσότεροι από 60 «γαλάζιοι» βουλευτές μετέφεραν έντονα παράπονα από αγρότες και κτηνοτρόφους των περιοχών τους, ασκώντας σκληρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς και ειδικά στην εφαρμογή του λεγόμενου «μέτρου 23».

Την ίδια στιγμή, χωρίς άμεση συμφωνία ολοκληρώθηκε η συνάντηση αγροτοκτηνοτρόφων από την Κρήτη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Κώστα Τσιάρα. Παρά την απουσία «λευκού καπνού», η συζήτηση χαρακτηρίστηκε εποικοδομητική και αναμένεται να συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή και του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, ο οποίος εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για εξεύρεση λύσεων.

Στα βασικά αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνονται η εξίσωση τιμών και δικαιωμάτων με την υπόλοιπη χώρα, καθώς και αποζημιώσεις για ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Από κυβερνητικής πλευράς, έχουν γίνει αναφορές σε αποζημιώσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ για ζημιές από παγετούς, καθώς και στην προσπάθεια διατήρησης της μειωμένης τιμής αγροτικού ρεύματος.

Παράλληλα, οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Σε Καβάλα και Θεσπρωτία σημειώθηκαν συμβολικοί αποκλεισμοί και διαμαρτυρίες σε λιμάνια και δημόσια κτίρια, ενώ στην Εύβοια αγρότες προχώρησαν σε προσωρινό αποκλεισμό της γέφυρας της Χαλκίδας. Τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά με χιλιάδες τρακτέρ, με τα θεσσαλικά μπλόκα να πρωτοστατούν.

Στο παρασκήνιο, το «μέτρο 23» εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούσαν για την κάλυψη όλων των αιτημάτων, αφήνοντας εκτός αποζημιώσεων μερίδα παραγωγών. Το ζήτημα αυτό έχει πυροδοτήσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, ακόμα και εντός της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Με τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται και τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις δράσεις τους, όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη και στις επόμενες κινήσεις τόσο των παραγωγών όσο και της κυβέρνησης, που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στον διάλογο και τη διαχείριση μιας ιδιαίτερα φορτισμένης κοινωνικής πίεσης.

