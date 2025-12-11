# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Επεισόδιο με μαθητές σε εκδρομή στα Χανιά – Δύσπνοια μετά από χρήση «αμπουλών βρώμας»

Επεισόδιο με μαθητές σε εκδρομή στα Χανιά – Δύσπνοια μετά από χρήση «αμπουλών βρώμας»

Μικρή αλλά ανησυχητική περιπέτεια είχαν μαθητές από σχολείο της Αθήνας που βρίσκονταν στα Χανιά για την πενθήμερη εκδρομή τους, όταν αρκετά παιδιά εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας κατά τη διάρκεια εξόδου τους στον Αποκόρωνα.

Οι μαθητές είχαν μεταβεί για φαγητό σε ταβέρνα στις Βρύσες Αποκορώνου, όμως η βόλτα κατέληξε απρόσμενα: 10–12 παιδιά παρουσίασαν ελαφρά δυσφορία και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα συμπτώματα φαίνεται να σχετίζονται με εισπνοή αερίου από «αμπούλες βρώμας», μικρά δοχεία με έντονη οσμή που συχνά χρησιμοποιούνται από εφήβους για «παιχνίδι». Το υγρό ή το αέριο που απελευθερώνουν μπορεί να προκαλέσει προσωρινή δυσφορία ή ήπια αναπνευστικά ενοχλήματα.

Οι μαθητές παρέμειναν στο Κέντρο Υγείας μέχρι περίπου τις 18:30, όπου τους παρασχέθηκε άμεσα ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης χορήγησης μάσκας οξυγόνου όπου κρίθηκε αναγκαίο. Όλα τα παιδιά αποχώρησαν σε καλή κατάσταση, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο.

Η εκδρομή συνεχίστηκε κανονικά, ενώ οι συνοδοί καθηγητές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και έλαβαν οδηγίες για την αποφυγή αντίστοιχων συμβάντων.

Διαβάστε ακόμα: Πανελλήνιες 2026 - ΕΒΕ: Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – Τι αλλάζει για τους υποψηφίους

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

«Τα ασθενοφόρα δεν είναι ταξί», άκουσε οικογένεια που ικέτευε για βοήθεια – Πέθανε ο 5χρονος γιος τους
Κόσμος

«Τα ασθενοφόρα δεν είναι ταξί», άκουσε οικογένεια που ικέτευε για βοήθεια – Πέθανε ο 5χρονος γιος τους

Ανατριχιαστικό έγκλημα στη Βασιλεία: Ο σύζυγος κατηγορείται για τον φρικτό θάνατο φιναλίστ του «Μις Ελβετία»
Κόσμος

Ανατριχιαστικό έγκλημα στη Βασιλεία: Ο σύζυγος κατηγορείται για τον φρικτό θάνατο φιναλίστ του «Μις Ελβετία»

Αυστηροί κανόνες εισόδου στις ΗΠΑ: 5ετής έλεγχος social media για ταξιδιώτες από την Ελλάδα και άλλες χώρες
Κόσμος

Αυστηροί κανόνες εισόδου στις ΗΠΑ: 5ετής έλεγχος social media για ταξιδιώτες από την Ελλάδα και άλλες χώρες

Το κινητό έχει περισσότερα μικρόβια από την τουαλέτα: Ο σωστός τρόπος καθαρισμού χωρίς να φθαρεί η οθόνη
Χρήσιμες Συμβουλές

Το κινητό έχει περισσότερα μικρόβια από την τουαλέτα: Ο σωστός τρόπος καθαρισμού χωρίς να φθαρεί η οθόνη

Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Στα γυρίσματα του Ρετιρέ επικρατούσε κλίμα τρόμου – Έχω δει ηθοποιούς να λυγίζουν»
ShowBiz

Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Στα γυρίσματα του Ρετιρέ επικρατούσε κλίμα τρόμου – Έχω δει ηθοποιούς να λυγίζουν»