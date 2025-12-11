Επεισόδιο με μαθητές σε εκδρομή στα Χανιά – Δύσπνοια μετά από χρήση «αμπουλών βρώμας»

Μικρή αλλά ανησυχητική περιπέτεια είχαν μαθητές από σχολείο της Αθήνας που βρίσκονταν στα Χανιά για την πενθήμερη εκδρομή τους, όταν αρκετά παιδιά εμφάνισαν συμπτώματα δύσπνοιας κατά τη διάρκεια εξόδου τους στον Αποκόρωνα.

Οι μαθητές είχαν μεταβεί για φαγητό σε ταβέρνα στις Βρύσες Αποκορώνου, όμως η βόλτα κατέληξε απρόσμενα: 10–12 παιδιά παρουσίασαν ελαφρά δυσφορία και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάμου, κάποια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κάποια με άλλα μέσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα συμπτώματα φαίνεται να σχετίζονται με εισπνοή αερίου από «αμπούλες βρώμας», μικρά δοχεία με έντονη οσμή που συχνά χρησιμοποιούνται από εφήβους για «παιχνίδι». Το υγρό ή το αέριο που απελευθερώνουν μπορεί να προκαλέσει προσωρινή δυσφορία ή ήπια αναπνευστικά ενοχλήματα.

Οι μαθητές παρέμειναν στο Κέντρο Υγείας μέχρι περίπου τις 18:30, όπου τους παρασχέθηκε άμεσα ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης χορήγησης μάσκας οξυγόνου όπου κρίθηκε αναγκαίο. Όλα τα παιδιά αποχώρησαν σε καλή κατάσταση, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο.

Η εκδρομή συνεχίστηκε κανονικά, ενώ οι συνοδοί καθηγητές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και έλαβαν οδηγίες για την αποφυγή αντίστοιχων συμβάντων.

