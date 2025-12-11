Συνελήφθη αγρότισσα για βίντεο στο TikTok – Καλούσε σε βιαιοπραγίες και «ξεσηκωμό όπως στο Κιλελέρ»

Στη σύλληψη μίας αγρότισσας στη Λαμία προχώρησαν οι αρχές, μετά τη δημοσίευση σειράς βίντεο στο TikTok υπέρ των αγροτικών κινητοποιήσεων, στα οποία –σύμφωνα με τον νόμο– χρησιμοποιούσε εκφράσεις που υποκινούσαν σε διάπραξη εγκλημάτων και πράξεων βίας.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, η γυναίκα είχε αναρτήσει πολλά βίντεο με χιλιάδες προβολές, όπου όχι μόνο σχολίαζε τα ζητήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά σε ορισμένα από αυτά στρεφόταν ευθέως κατά αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών, ακόμη και δικαστικών λειτουργών.

Σε ένα από τα πιο προβεβλημένα βίντεο —με πάνω από 14.000 προβολές— ακούγεται να δηλώνει:

«Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο… Μην φοβάστε τίποτα, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα… Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα… Σαπίστε τους στο ξύλο: δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή».

Το τελευταίο βίντεο που ανάρτησε πριν συλληφθεί —στο οποίο έκανε λόγο για «νέο Κιλελέρ»— ξεπέρασε τις 26.000 προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Η αγρότισσα αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει του Ποινικού Κώδικα για δημόσια υποκίνηση σε βία και τέλεση αξιόποινων πράξεων. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, ο οποίος θα αποφανθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα και θα καθορίσει την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση.

Την υπεράσπισή της έχουν αναλάβει οι δικηγόροι Δημήτριος Κρούπης και Αργυρώ Καραφέρη.

Διαβάστε ακόμα: Ενέδρα σε 14χρονο στον Χολαργό: Μαχαίρωσαν τον ανήλικο επτά φορές με δόλωμα 20χρονη