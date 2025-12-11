Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, όπου τον Οκτώβριο βρέθηκαν νεκροί ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο 60χρονος επιστάτης του. Οι αρχές, ύστερα από δίμηνη έρευνα, προχώρησαν χθες στη σύλληψη δύο ανδρών στην Αθήνα: του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη και φίλου του, γνωστού επιχειρηματία. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ηθική αυτουργία. Παράλληλα, αναζητείται ακόμη ένας επαγγελματίας, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης ως συναυτουργού.

Η δολοφονία που δεν «έδειχνε» ληστεία

Το έγκλημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το απόγευμα της 5ης Οκτωβρίου, όταν ένας νεαρός εισέβαλε στον χώρο του κάμπινγκ και πυροβόλησε θανάσιμα τον 68χρονο με δύο σφαίρες. Ο 60χρονος επιστάτης, που προσπάθησε να διαφύγει, δέχτηκε επίσης τρεις σφαίρες. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη ήταν ο μοναδικός που επέζησε.

Από την πρώτη στιγμή, το σενάριο της ληστείας δεν έπεισε τις αρχές. Τα χρήματα που βρέθηκαν δίπλα στα θύματα παρέμειναν άθικτα, ένα εύρημα που ενίσχυσε την πεποίθηση ότι το κίνητρο ήταν διαφορετικό.

Η διαθήκη που άλλαξε τα δεδομένα

Τρεις ημέρες πριν το φονικό, ο 68χρονος είχε συντάξει χειρόγραφη διαθήκη αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του, τον οποίο περιέγραφε ως «αγαπημένο». Η αναφορά στην «περίπτωση αιφνίδιου θανάτου» προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στις αρχές.

Η ανιψιά του θύματος, η οποία είχε αποκλειστεί από την τελευταία διαθήκη, είχε καταγγείλει ότι δεχόταν απειλές. Από την πρώτη στιγμή είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι το κλειδί της υπόθεσης βρίσκεται μέσα στην οικογένεια.

Το σκεπτικό των ενταλμάτων και η ανατροπή στον εκτελεστή

Οι έρευνες οδήγησαν σε δύο ήδη προφυλακισμένους 22χρονους, εργαζομένους του επιχειρηματία, οι οποίοι φέρονται να είχαν όπλα, χρήματα και σαφές σχέδιο. Σύμφωνα όμως με τα νέα στοιχεία, ο φερόμενος αρχικά ως συνεργός φαίνεται πλέον να ήταν ο πραγματικός εκτελεστής.

Τα εντάλματα σύλληψης αναφέρουν ότι ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας άσκησαν πίεση ώστε να τελεστεί το έγκλημα. Οι ανακριτές εκτιμούν πως το κίνητρο ήταν οικονομικό και συνδέεται με την πρόσφατη διαθήκη.

Η στιγμή της σύλληψης

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν χθες στη Βούλα. Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών εντόπισαν τον επιχειρηματία έξω από το σπίτι του. Εκείνος ακολούθησε χωρίς αντίσταση και υπέδειξε ότι ο φίλος του βρισκόταν στο διαμέρισμά του. Ο 33χρονος ανιψιός κατέβηκε λίγο αργότερα, ψύχραιμος και σιωπηλός.

Ο ανιψιός αρνείται τις κατηγορίες και, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, θα τοποθετηθεί πλήρως μετά την εξέταση της δικογραφίας.

Τα επόμενα βήματα

Οι δύο συλληφθέντες πρόκειται να μεταφερθούν στα δικαστήρια για εκτέλεση των ενταλμάτων και κατόπιν στην Καλαμάτα, όπου θα απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες συμπληρωματικές καταθέσεις από τους προφυλακισμένους δράστες.

Η υπόθεση της Φοινικούντας δείχνει να ξετυλίγει ένα δολοφονικό σχέδιο με βαθιές οικογενειακές και οικονομικές προεκτάσεις, οι οποίες αποκαλύπτονται σταδιακά μέσα από τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι αρχές.

