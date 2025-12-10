Νέα δεδομένα φέρνει στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα η έκδοση τριών ενταλμάτων σύλληψης από την ανακρίτρια, σχεδόν δύο μήνες μετά το αιματηρό περιστατικό της 5ης Οκτωβρίου. Από αυτά, δύο έχουν ήδη εκτελεστεί, με τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του να συλλαμβάνονται στην Αθήνα ως ηθικοί αυτουργοί.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στη Βούλα, στο σπίτι του επιχειρηματία, όπου βρίσκονταν την ώρα των συλλήψεων.

Το έγκλημα της 5ης Οκτωβρίου

Την ημέρα της δολοφονίας, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης του βρέθηκαν νεκροί μέσα στη ρεσεψιόν, μετά από εισβολή ενόπλου που άνοιξε πυρ. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, είχε υποστηρίξει ότι ο δράστης πυροβόλησε και προς το μέρος του χωρίς να τον πετύχει.

Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθησαν δύο 22χρονοι, ένας ως φυσικός αυτουργός και ένας ως συνεργός.

Πώς οδηγήθηκαν οι Αρχές στα νέα εντάλματα

Τα εντάλματα που εκδόθηκαν τώρα βασίζονται σε κρίσιμα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την ανακριτική διαδικασία. Μεταξύ αυτών:

- Άρση απορρήτου επικοινωνιών

- Καταθέσεις μαρτύρων

- Βιντεοληπτικό υλικό

- Ψηφιακά ευρήματα από συσκευές

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική θεωρείται η ανάκτηση διαγραμμένων μηνυμάτων από τηλέφωνα, υπολογιστές και τάμπλετ των εμπλεκομένων, τα οποία — σύμφωνα με τις Αρχές — φώτισαν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Παράλληλα, είχε προηγηθεί αιφνιδιαστικός έλεγχος στο σπίτι του ανιψιού, καθώς και στα δύο καταστήματα του επιχειρηματία στην Αθήνα, ένα καφέ και ένα μαγαζί με δερμάτινα είδη.

Η σχέση των κατηγορούμενων με τον 22χρονο συνεργό

Ο επιχειρηματίας φέρεται να γνώρισε τον 22χρονο συνεργό του φυσικού αυτουργού μέσα από το κατάστημά του. Μάλιστα, ο νεαρός είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το κάμπινγκ της Φοινικούντας για διακοπές, έπειτα από πρόσκληση του επιχειρηματία.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας ήταν και το πρώτο πρόσωπο με το οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός — μέσω της συντρόφου του — λίγη ώρα μετά τη δολοφονία.

Ο τρίτος που αναζητείται

Το τρίτο ένταλμα αφορά έναν νεαρό, φίλο και συνέταιρο του επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Ο άνδρας δεν έχει εντοπιστεί, καθώς βρίσκεται σε προγραμματισμένο ταξίδι αναψυχής στη Γερμανία.

Διαβάστε ακόμα: Σοβαρό τροχαίο στη Φθιώτιδα: Σύγκρουση νταλικών – Εγκλωβίστηκε οδηγός, τεράστιες ουρές