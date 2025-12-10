Πανελλήνιες 2026 - ΕΒΕ: Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – Τι αλλάζει για τους υποψηφίους

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τους συντελεστές που θα ισχύσουν για τον υπολογισμό της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026. Η σχετική υπουργική απόφαση φέρει αριθμό Φ.253/160742/Α5/10-12-2025 και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι νέοι συντελεστές αφορούν όλες τις κατηγορίες Σχολών και Τμημάτων, τόσο αυτούς που είχαν καθοριστεί αρχικά όσο και όσους τροποποιήθηκαν έπειτα από εισηγήσεις Πανεπιστημίων και συναρμόδιων υπουργείων. Η απόφαση περιλαμβάνει επίσης τους συντελεστές ΕΒΕ για τα ειδικά μαθήματα, τα μουσικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τους υποψηφίους που στοχεύουν σε αντίστοιχες σχολές.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές του 2026 και για όλα τα επόμενα έτη και αφορούν την εισαγωγή σε:

ΑΕΙ

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Σχολές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ

ΣΣΑΣ

Αστυνομική και Πυροσβεστική Ακαδημία

ΑΕΝ

Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., Λιμενοφυλάκων και ΑΣΤΕ

Η ανακοίνωση του υπουργείου υπογραμμίζει ότι οι συντελεστές συγκεντρώνονται πλέον σε ένα ενιαίο πλαίσιο, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειές τους να γνωρίζουν εγκαίρως τις απαιτήσεις κάθε σχολής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τους συντελεστές μέσα από τον σύνδεσμο που συνοδεύει την επίσημη ανακοίνωση.

