Νέες διαστάσεις παίρνει το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, καθώς ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο άνθρωπος που –σύμφωνα με τη χειρόγραφη διαθήκη– κληρονόμησε σχεδόν το σύνολο της τεράστιας περιουσίας του θύματος.

Ο 68χρονος, που δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη του, φέρεται το τελευταίο διάστημα να είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του και να είχε αλλάξει επανειλημμένα τη διαθήκη του. Στην τελευταία χειρόγραφη εκδοχή, με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2025, περιγράφει αναλυτικά σε ποιον αφήνει τι, σε περίπτωση «αιφνίδιου θανάτου» του.

Κεντρικό πρόσωπο στη διαθήκη είναι ο ανιψιός του, γιος αποθανόντος αδελφού του, για τον οποίο ο 68χρονος γράφει ότι τον αγαπά «σαν παιδί του», ότι τον είχε από μικρό «υπό την πνευματική καθοδήγησή» του και ότι δεν του είχε «παρακουστεί ποτέ».

Σε αυτόν αφήνει:

Το 51% των μετοχών της εταιρείας που κατέχει και εκμεταλλεύεται το κάμπινγκ.

Το υπόλοιπο 50% της συνιδιοκτησίας σε γήπεδο περίπου 20 στρεμμάτων, ανάμεσα στο κάμπινγκ και τη θάλασσα – ουσιαστικά το παραλιακό «φιλέτο» που μαζί με το κάμπινγκ αποτελεί ενιαίο κτήμα.

Γήπεδο με κτίσματα συνολικής έκτασης περίπου 17 στρεμμάτων, όπου βρίσκεται και η οικία του 68χρονου, καθώς και άλλα κτίσματα επαγγελματικής χρήσης.

Στον επιστάτη και στενό του συνεργάτη –ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε– ο 68χρονος άφηνε, σύμφωνα με τη διαθήκη, δύο όμορα γήπεδα συνολικού εμβαδού 8,3 στρεμμάτων, αλλά και ποσοστό 50% σε ελαιοτεμάχιο 2,3 στρεμμάτων, σε συνιδιοκτησία με τον ανιψιό.

Μικρότερο μερίδιο της περιουσίας κατευθύνει και προς άλλο ανιψιό, γιο της αδελφής του, στον οποίο αφήνει γήπεδο περίπου 3,3 στρεμμάτων, ενώ για την αδελφή του ορίζει χρηματική κληρονομιά ύψους 100.000 ευρώ, εφόσον βρίσκεται εν ζωή.

Η εικόνα που αποτυπώνεται στο κείμενο της διαθήκης είναι ενός ανθρώπου που είχε μεν χτίσει μια μεγάλη περιουσία σε γη και επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούσε έντονα για το μέλλον της και για το ενδεχόμενο βίαιου θανάτου του – κάτι που ο ίδιος αναφέρει ρητά ως λόγο σύνταξης της διαθήκης.

Σήμερα, ο ανιψιός που περιγράφεται στη διαθήκη ως «σαν παιδί» του θύματος βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες για το διπλό φονικό, μαζί με επιχειρηματία φίλο του 68χρονου, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές ερευνούν πλέον όχι μόνο το κίνητρο και τις συνθήκες της δολοφονίας, αλλά και το κατά πόσο η αμύθητη περιουσία και οι συνεχείς αλλαγές της διαθήκης μπορεί να συνδέονται με το έγκλημα που συγκλονίζει τη Μεσσηνία.

