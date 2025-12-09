Λαμία: Παράσυρση 11χρονου από Ι.Χ. – Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λαμία, όταν ένα λευκό Ι.Χ. παρέσυρε και τραυμάτισε έναν 11χρονο που επιχειρούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα στο ύψος της οδού Σμύρνης.

Ο οδηγός δεν σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια και εγκατέλειψε το σημείο, με αποτέλεσμα να έχει ξεκινήσει αναζήτηση από τις αρχές για τον εντοπισμό του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ η Τροχαία διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος

