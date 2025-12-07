Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Κυψέλη, όταν άγνωστοι πραγματοποίησαν επίθεση με βόμβες μολότοφ στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Λίγο πριν τις 20:00, τουλάχιστον έξι άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εμφανίστηκαν έξω από το κτίριο και εκτόξευσαν επτά αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς προς την κατεύθυνση της εισόδου.

Οι δράστες απομακρύνθηκαν αμέσως μετά, κινούμενοι προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για να ελέγξουν τον χώρο και να προχωρήσουν σε αυτοψία. Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για έρευνες.

Από τη ρίψη των μολότοφ προκλήθηκαν ζημιές σε ένα υπηρεσιακό όχημα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί αστυνομικών ή πολιτών. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες και μαρτυρίες προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.

Διαβάστε ακόμα: Το τραγικό λάθος που βύθισε τη χώρα στο πένθος: Η θάνατος των επτά παιδιών και η αυτοκτονία ενός αθώου επιστήμονα