# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Κυψέλη: Επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα με 7 μολότοφ

Κυψέλη: Επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα με 7 μολότοφ

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Κυψέλη, όταν άγνωστοι πραγματοποίησαν επίθεση με βόμβες μολότοφ στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Λίγο πριν τις 20:00, τουλάχιστον έξι άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εμφανίστηκαν έξω από το κτίριο και εκτόξευσαν επτά αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς προς την κατεύθυνση της εισόδου.

Οι δράστες απομακρύνθηκαν αμέσως μετά, κινούμενοι προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις για να ελέγξουν τον χώρο και να προχωρήσουν σε αυτοψία. Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για έρευνες.

Από τη ρίψη των μολότοφ προκλήθηκαν ζημιές σε ένα υπηρεσιακό όχημα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί αστυνομικών ή πολιτών. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες και μαρτυρίες προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι.

Διαβάστε ακόμα: Το τραγικό λάθος που βύθισε τη χώρα στο πένθος: Η θάνατος των επτά παιδιών και η αυτοκτονία ενός αθώου επιστήμονα

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας μετά την επίθεση του πίτμπουλ: Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και πέθανε
Κοινωνία

Συγκλονίζει ο πατέρας μετά την επίθεση του πίτμπουλ: Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και πέθανε

Η στιγμή του σεισμού 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα – Λέκκας: Το παρακολουθούμε, δεν υπάρχει ανησυχία
Κοινωνία

Η στιγμή του σεισμού 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα – Λέκκας: Το παρακολουθούμε, δεν υπάρχει ανησυχία

Μητσοτάκης για αγρότες: Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο – Οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο
Πολιτική

Μητσοτάκης για αγρότες: Όσα χρήματα δικαιούνται, θα τα λάβουν στο ακέραιο – Οι λύσεις έρχονται μέσα από διάλογο

Ζάκυνθος: Ελεύθεροι οι γονείς του 2χρονου που σκοτώθηκε από πίτμπουλ
Κοινωνία

Ζάκυνθος: Ελεύθεροι οι γονείς του 2χρονου που σκοτώθηκε από πίτμπουλ

Νέες κάμερες στους δρόμους της Αττικής: Πού θα τοποθετηθούν
Κοινωνία

Νέες κάμερες στους δρόμους της Αττικής: Πού θα τοποθετηθούν