Κέλογκ: Πολύ κοντά σε ειρήνη στην Ουκρανία – Τα δύο ανοιχτά ζητήματα

Αισιοδοξία για το ενδεχόμενο ειρήνης στην Ουκρανία εξέφρασε ο Αμερικανός απεσταλμένος Κιθ Κέλογκ, τονίζοντας πως μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκεται πλέον «πολύ κοντά». Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο, ωστόσο δύο ζητήματα παραμένουν καθοριστικά για την επίτευξη συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον Κέλογκ, τα ανοικτά μέτωπα αφορούν:

- το μέλλον της περιοχής Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ,

- την τύχη του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Μιλώντας στο Φόρουμ Εθνικής Άμυνας Ρίγκαν, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ –που αποχωρεί από τη θέση του τον Ιανουάριο– χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις «στα τελευταία 10 μέτρα», σημειώνοντας πως αυτό είναι και το πιο δύσκολο σημείο σε κάθε ειρηνευτική διαδικασία.

Η κλίμακα των απωλειών – «Φρικτή» κατά τον Κέλογκ

Ο πόλεμος που ξεκίνησε το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας, αποτελεί τη πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Κέλογκ έκανε λόγο για αριθμούς-σοκ, αναφέροντας ότι Ρωσία και Ουκρανία έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 2 εκατομμύρια απώλειες, με νεκρούς και τραυματίες.

Ούτε Μόσχα ούτε Κίεβο δίνουν επίσημες αξιόπιστες ανακοινώσεις για το εύρος των απωλειών, ενώ εκατέρωθεν κατηγορούνται για υπερβολές στις εκτιμήσεις.

Η κατάσταση στο πεδίο

Η Μόσχα ελέγχει πλέον το 19,2% της ουκρανικής επικράτειας, περιλαμβάνοντας:

- ολόκληρο το Λουχάνσκ,

- πάνω από 80% του Ντονέτσκ,

- περίπου 75% της Χερσώνας και της Ζαπορίζια,

- τμήματα Χαρκόβου, Σούμι, Μικολάιφ και Ντνιπροπετρόβσκ,

- καθώς και την Κριμαία από το 2014.

Οι διαρροές και η συζήτηση για τις προτάσεις

Πρόσφατο αμερικανικό προσχέδιο 28 σημείων –που τελικά η Ρωσία αναφέρει πως είναι 27– προκάλεσε ανησυχία σε Κίεβο και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς θεωρήθηκε ότι υποχωρεί στα ρωσικά αιτήματα σχετικά με το ΝΑΤΟ και τον έλεγχο εδαφών. Το περιεχόμενο δεν έχει δημοσιοποιηθεί πλήρως, αλλά 4 τμήματα διαπραγμάτευσης βρίσκονται ήδη πάνω στο τραπέζι.

Σύμφωνα με τις αρχικές προτάσεις, ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, με την παραγόμενη ισχύ να μοιράζεται ισόποσα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Επαφές σε κορυφαίο επίπεδο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε πρόσφατα «ουσιαστική» συνομιλία με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ το Κρεμλίνο δηλώνει πως αναμένει από τον Κούσνερ να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Το μόνο που απομένει, σύμφωνα με τον Κέλογκ, είναι η επίλυση των δύο εκκρεμοτήτων: Ντονμπάς και Ζαπορίζια.

«Κοντεύουμε – είμαστε πραγματικά πολύ κοντά», κατέληξε.

