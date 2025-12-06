Εξάρθρωση συμμορίας στην Αθήνα: Με όπλα και μαχαίρια λήστευαν πρακτορεία στοιχημάτων

Η Ελληνική Αστυνομία έφερε στο φως δράση συμμορίας νεαρών που λήστευε πρακτορεία τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού σε διάφορα σημεία της Αττικής, με επίκεντρο τον Βύρωνα. Η υπόθεση έκλεισε την 1η Δεκεμβρίου, όταν τέσσερις νεαροί συνελήφθησαν από αστυνομικούς που συμμετείχαν σε ειδική επιχειρησιακή ομάδα.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 17, 18, 19 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για:

- σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία,

- ληστείες κατά συναυτουργία,

- επικίνδυνες σωματικές βλάβες,

- φθορά ξένης ιδιοκτησίας,

- παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η αστυνομία αναφέρει πως η εγκληματική τους δράση είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί έξι ληστείες σε:

- Βύρωνα

- Καισαριανή

- Μαρούσι

- Αθήνα

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες επέλεγαν πρακτορεία ως στόχο κυρίως τις βραδινές ώρες. Προσεγγίζοντας πεζοί και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, απειλούσαν τους υπαλλήλους με πιστόλι ή μαχαίρι, αφαιρώντας χρηματικά ποσά από τα ταμεία.

Εντυπωσιακό θεωρείται το γεγονός πως ο 20χρονος φερόμενος ως μέλος της ομάδας εργαζόταν ως ταμίας σε δύο από τα πρακτορεία που ληστεύτηκαν, και μάλιστα την ώρα των επιθέσεων, κάτι που φαίνεται να διευκόλυνε τη δράση της συμμορίας.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις αστυνομικές έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

- ρούχα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στις ληστείες

- πιστόλι

- ρόπαλο

- αναδιπλούμενο μαχαίρι

- δύο full-face κουκούλες

Στη Δικαιοσύνη οι κατηγορούμενοι

Οι τέσσερις νεαροί οδηγήθηκαν ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα, με την προανάκριση να συνεχίζεται ώστε να διερευνηθεί αν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες επιθέσεις.

