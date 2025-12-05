Σημαντικές αποκαλύψεις ήρθαν στο φως κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, όπου εξετάστηκε ο μάρτυρας που θεωρείται κομβικός για τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Ο επαγγελματίας ψαράς Ευάγγελος Ασμάνης περιέγραψε με λεπτομέρεια όσα, όπως ισχυρίστηκε, είδε το πρωινό της 24ης Ιανουαρίου 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, δύο ψαράδες που επέβαιναν σε καΐκι φέρονται να διαπληκτίστηκαν με τον πρώην υπουργό, ο οποίος επέβαινε στο δικό του σκάφος. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι άκουσε έντονες φωνές και ύβρεις, ενώ από την ακτή παρακολούθησε τα δύο σκάφη να κινούνται παράλληλα σε μικρή απόσταση.

Ο Ασμάνης περιέγραψε πως είδε έναν από τους επιβαίνοντες του καϊκιού να τραβά ένα μακρύ κοντάρι, μήκους περίπου 3,5–4 μέτρων, και να χτυπά τον Βαλυράκη «στο πάνω μέρος του σώματος». Όπως είπε, τα χτυπήματα κατευθύνθηκαν αρχικά προς την τέντα του σκάφους και στη συνέχεια προς τον ίδιο. Εξήγησε επίσης ότι μετά από δύο ή τρεις κινήσεις με το κοντάρι, το καΐκι έκανε ελιγμό γύρω από το σκάφος του Βαλυράκη, ενώ το τελευταίο έγειρε και ο πρώην υπουργός έπεσε στη θάλασσα.

Ο μάρτυρας τόνισε πως φοβήθηκε να καταγγείλει άμεσα το περιστατικό, αναφέροντας ότι «στην περιοχή όλοι το έμαθαν», αλλά είχε την αίσθηση ότι αν μιλούσε «θα μπλέξει». Παράλληλα, σημείωσε ότι υπήρξαν πιέσεις και προσπάθειες εκφοβισμού μετά την κατάθεσή του στις Αρχές, ενώ κατά τη διάρκεια της ίδιας διαδικασίας φέρεται να του προτάθηκαν χρήματα για να ανακαλέσει όσα είχε ήδη δηλώσει.

Ο Ασμάνης κατηγόρησε ευθέως το Λιμεναρχείο Χαλκίδας για αρχική συγκάλυψη, λέγοντας ότι του ζητήθηκε να υπογράψει κατάθεση που —όπως υποστήριξε— δεν ανταποκρινόταν στα πραγματικά γεγονότα. Αντίθετα, όπως ανέφερε, μόνο όταν κατέθεσε στη ΓΑΔΑ ένιωσε ότι μπορούσε να μιλήσει «χωρίς φόβο» και να περιγράψει λεπτομερώς όσα είχε δει.

Η κατάθεση αυτή έρχεται να προστεθεί στο ήδη βαρύ κλίμα που επικρατεί στη δίκη, καθώς πρόσφατα συγγενείς του Σήφη Βαλυράκη υποστήριξαν ότι ο πρώην υπουργός έφερε αμυντικά τραύματα και σημάδια κακοποίησης. Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς η εκδοχή του δυστυχήματος έχει πλέον αποδυναμωθεί, ενώ τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο δικαστήριο ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την εξέταση νέων μαρτύρων, καθώς η έδρα επιχειρεί να ρίξει φως σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα περιστατικά των τελευταίων ετών, το οποίο παραμένει ανοιχτό ως προς τα πραγματικά του αίτια.

