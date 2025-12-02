Στο πεδίο των διαμαρτυριών και οι αγρότες Κορινθίας – Συγκέντρωση αύριο στον κόμβο Κιάτου

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κορινθίας ετοιμάζονται να προχωρήσουν αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, σε κινητοποίηση, εντάσσοντας και τη δική τους φωνή στις αντιδράσεις του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί, στον οδικό κόμβο του Κιάτου, με σημείο προσέλευσης την περιοχή Πετμεζά. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, πρόκειται για μια «απάντηση» στις κυβερνητικές πολιτικές που, όπως υποστηρίζουν οι παραγωγοί, έχουν οδηγήσει σε ασφυκτικές συνθήκες τον κλάδο.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για συνεχείς περικοπές στις ενισχύσεις, αδυναμία περιορισμού του κόστους παραγωγής, καθώς και καμία ουσιαστική πρόοδο σε κρίσιμες υποδομές, όπως το Φράγμα Ασωπού και ο ΑΟΣΑΚ. Παράλληλα, οι αγρότες κάνουν λόγο για έναν κανονισμό του ΕΛΓΑ που, όπως υποστηρίζουν, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες που επιβάλουν οι σύγχρονες κλιματικές και παραγωγικές συνθήκες.

Επιπλέον, αναφέρονται στη μη ολοκλήρωση των αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών, καθώς και στις ζωονόσους που έχουν επιβαρύνει την κτηνοτροφία, σημειώνοντας ότι ο διάλογος με την Πολιτεία παραμένει «αποσπασματικός και προσχηματικός».

Η ανακοίνωση καταλήγει με τα αιτήματα των παραγωγών, τα οποία χαρακτηρίζονται «ξεκάθαρα, τεκμηριωμένα και αδιαπραγμάτευτα». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

- πληρωμή ενισχύσεων χωρίς περικοπές,

- δίκαιες τιμές και μείωση του κόστους «από το χωράφι στο ράφι»,

- ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ,

- άμεση προώθηση των αρδευτικών έργων Ασωπού, ΑΟΣΑΚ και συναφών δικτύων,

- αναδιάρθρωση καλλιεργειών,

- ουσιαστική στήριξη της κτηνοτροφίας,

- μόνιμος και θεσμικός –και όχι επικοινωνιακός– διάλογος με την Κυβέρνηση.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους παραγωγούς της Κορινθίας να δώσουν δυναμικό “παρών” στη συγκέντρωση, ωστόσο στην ανακοίνωση δεν αποσαφηνίζεται εάν πρόκειται να στηθεί μπλόκο ή αν η κινητοποίηση θα έχει περιορισμένη διάρκεια.

