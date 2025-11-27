# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τραγωδία στο Πέραμα: Μία νεκρή σε ανατροπή φορτηγού στη λεωφόρο Σχιστού

Τραγωδία στο Πέραμα: Μία νεκρή σε ανατροπή φορτηγού στη λεωφόρο Σχιστού

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (27/1) στη λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα, όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Το τροχαίο συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως, στο ρεύμα καθόδου. Στο όχημα επέβαιναν η άτυχη γυναίκα και ο γιος της.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, με τους διασώστες να απεγκλωβίζουν την ηλικιωμένη από το αναποδογυρισμένο φορτηγό. Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο γιος της, οδηγός του οχήματος, φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρύτερα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η ανατροπή διερευνώνται από την Τροχαία.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης πιθανής ολισθηρότητας του οδοστρώματος ή μηχανικής βλάβης.

 

Διαβάστε ακόμα: Μεγάλες αλλαγές στις πολεοδομίες: Μεταφέρονται στο Κτηματολόγιο

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»
Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές