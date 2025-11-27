Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (27/1) στη λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα, όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Το τροχαίο συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, λίγο πριν τη διασταύρωση με την οδό Τριπόλεως, στο ρεύμα καθόδου. Στο όχημα επέβαιναν η άτυχη γυναίκα και ο γιος της.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική, με τους διασώστες να απεγκλωβίζουν την ηλικιωμένη από το αναποδογυρισμένο φορτηγό. Η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο γιος της, οδηγός του οχήματος, φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρύτερα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η ανατροπή διερευνώνται από την Τροχαία.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης πιθανής ολισθηρότητας του οδοστρώματος ή μηχανικής βλάβης.

