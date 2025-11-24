Σοκ προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Νέας Περάμου η αιματηρή ενδοοικογενειακή υπόθεση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου. Ένας άνδρας 47 ετών εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμενε, φέροντας θανάσιμα τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε και ο 44χρονος αδελφός του, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης. Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Το τραγικό συμβάν αποκαλύφθηκε όταν ο τρίτος αδελφός της οικογένειας, ηλικίας 48 ετών, κάλεσε την αστυνομία στις 05:15 τα ξημερώματα, ενημερώνοντας για τον σοβαρό καυγά που είχε προηγηθεί. Περιπολικά που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 47χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και τον 44χρονο τραυματισμένο.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή και συλλέγουν στοιχεία ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

