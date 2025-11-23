Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις από 30 Νοεμβρίου – Σχέδια για μπλόκα σε όλη τη χώρα

Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας, όπου η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κάλεσε εκπροσώπους από όλη τη χώρα για τον σχεδιασμό κοινής δράσης ενόψει των νέων κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, τα πρώτα μπλόκα θα ξεκινήσουν στις 30 Νοεμβρίου και θα επεκταθούν ως τις 5 Δεκεμβρίου, σε σημεία που καθόρισαν οι σύλλογοι κατά τη συνάντηση. Οι Θεσσαλοί αγρότες στοχεύουν στη δημιουργία ενός ενιαίου μπλόκου στην εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στον αυτοκινητόδρομο, ενώ προτείνεται παράλληλη δράση σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Αγρότες από άλλες περιοχές ανέφεραν ότι εξετάζονται κινητοποιήσεις με τρακτέρ στους δρόμους, στα λιμάνια, αλλά και πρόσθετες μορφές πίεσης.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε στο onlarissa.gr πως οι φετινές κινητοποιήσεις θα είναι πιο «σκληρές» και πιο πολυεπίπεδες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Μεταξύ των προτάσεων βρίσκονται το κλείσιμο τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων, με το πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια να αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς.

Τη σύσκεψη διοργάνωσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ.

Στο πλευρό των αγροτών βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι, που ζητούν ενισχύσεις από την κυβέρνηση, καταλογίζοντας καθυστερήσεις στα μέτρα για την ευλογιά. Τα τελευταία στοιχεία κάνουν λόγο για 417.000 θανατωμένα αιγοπρόβατα, με τη Θεσσαλία να υφίσταται το μεγαλύτερο πλήγμα.

Παρά το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές οφειλόμενων ενισχύσεων — με 82.000 αγρότες να λαμβάνουν 42 εκατ. ευρώ προχθές — οι αγροτικοί σύλλογοι επιμένουν πως τα προβλήματα δεν εξαντλούνται εκεί.

Οι παραγωγοί καταγγέλλουν ότι το κόστος παραγωγής παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ενώ τα προϊόντα πωλούνται από το χωράφι σε πολύ χαμηλές τιμές για να φτάσουν στα ράφια με μεγάλη προσαύξηση. Για τον λόγο αυτό ζητούν εγγυημένες τιμές που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.

